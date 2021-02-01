İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de! Galatasaray'ın teklifi, Emre Belözoğlu detayı...

Sarı lacivertli kulüp, Galatasaray’ın da uzun süredir ısrarla istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirdi ve KAP’a bildirdi.

İrfan Can’ın bundan böyle hangi takımda forma giyeceği, dün saatler süren görüşmeler sonucu belli oldu. Deyim yerindeyse kıran kırana pazarlıklar yapıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile 2. başkan Abdurrahim Albayrak, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile son kez bir araya geldi.

Gümüşdağ ve Koç telefonla görüştü

Daha önce 6 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 pay öneren Galatasaray cephesi bu kez 5.5 milyon Euro artı satıştan yüzde 30 pay artı ücretini kendileri karşılamak kaydıyla Martin Linnes ve şampiyonluk halinde 1 milyon Euro bonus teklif etti. Gümüşdağ, sarı kırmızılıların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la pazarlığa başladı. Telefonla gerçekleşen görüşmede Koç, 7 milyon Euro artı bir sonraki satışında 11 milyon Euro’yu aşan tutarın yüzde 20 KDV’si ve şampiyonluk kazanılması halinde 1 milyon Euro bonus verebileceklerini bildirdi.

Emre Belözoğlu da devreye girdi

Gümüşdağ, Galatasaray’dan çok daha cazip bir teklif sunan Koç’a ‘Evet’ dedi ve taraflar kesin anlaşma sağladı. Bu arada Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da dün Başakşehir Kulübü’ne giderek İrfan Can Kahveci ve menajeri Batur Altıparmak ile görüştü. Milli futbolcunun da transfere onay vermesinde Belözoğlu’nun çabalarının büyük rol oynadığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü, transferin kesinleşmesinin ardından KAP’a bildirimde bulunurken, sosyal medya hesabından da kahve fincanı emojisi paylaştı. İrfan Can, 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE NE TEKLİF ETTİ?

· 7 milyon Euro para

· Bir sonraki satışta 11 milyon Euro aşan tutarın yüzde 20 KDV’si

· Şampiyon olunursa 1 milyon Euro

GALATASARAY NE TEKLİF ETTİ?

· 5.5 milyon Euro para

· Martin Linnes

· Bir sonraki satıştan %30 pay

· Şampiyon olunursa 1 milyon Euro

TRANSFER DERBİLERİNİN HEPSİNİ F.BAHÇE KAZANDI

· Vedat Muriç

· Mert Hakan Yandaş

· Attila Szalai

· İrfan Can Kahveci