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GeriFutbol İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de! Galatasaray'ın teklifi, Emre Belözoğlu detayı...
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de! Galatasaray'ın teklifi, Emre Belözoğlu detayı...

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Futbol kamuoyunun günlerdir nefesini tutarak izlediği İrfan Can Kahveci transferinde son gülen taraf Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertli kulüp, Galatasaray’ın da uzun süredir ısrarla istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirdi ve KAP’a bildirdi.

İrfan Can’ın bundan böyle hangi takımda forma giyeceği, dün saatler süren görüşmeler sonucu belli oldu. Deyim yerindeyse kıran kırana pazarlıklar yapıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile 2. başkan Abdurrahim Albayrak, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile son kez bir araya geldi.

Son Dakika | Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayandan flaş hamle İrfan Can Fenerbahçeye gidince...
Son Dakika | Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan flaş hamle! İrfan Can Fenerbahçe'ye gidince...

Gümüşdağ ve Koç telefonla görüştü

Daha önce 6 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 pay öneren Galatasaray cephesi bu kez 5.5 milyon Euro artı satıştan yüzde 30 pay artı ücretini kendileri karşılamak kaydıyla Martin Linnes ve şampiyonluk halinde 1 milyon Euro bonus teklif etti. Gümüşdağ, sarı kırmızılıların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la pazarlığa başladı. Telefonla gerçekleşen görüşmede Koç, 7 milyon Euro artı bir sonraki satışında 11 milyon Euro’yu aşan tutarın yüzde 20 KDV’si ve şampiyonluk kazanılması halinde 1 milyon Euro bonus verebileceklerini bildirdi.

Son Dakika | İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçede Canlı yayında ilk açıklamalar...
Son Dakika | İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de! Canlı yayında ilk açıklamalar...

Emre Belözoğlu da devreye girdi

Gümüşdağ, Galatasaray’dan çok daha cazip bir teklif sunan Koç’a ‘Evet’ dedi ve taraflar kesin anlaşma sağladı. Bu arada Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da dün Başakşehir Kulübü’ne giderek İrfan Can Kahveci ve menajeri Batur Altıparmak ile görüştü. Milli futbolcunun da transfere onay vermesinde Belözoğlu’nun çabalarının büyük rol oynadığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü, transferin kesinleşmesinin ardından KAP’a bildirimde bulunurken, sosyal medya hesabından da kahve fincanı emojisi paylaştı. İrfan Can, 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE NE TEKLİF ETTİ?

· 7 milyon Euro para
· Bir sonraki satışta 11 milyon Euro aşan tutarın yüzde 20 KDV’si
· Şampiyon olunursa 1 milyon Euro

GALATASARAY NE TEKLİF ETTİ?

· 5.5 milyon Euro para
· Martin Linnes
· Bir sonraki satıştan %30 pay
· Şampiyon olunursa 1 milyon Euro

TRANSFER DERBİLERİNİN HEPSİNİ F.BAHÇE KAZANDI

· Vedat Muriç
· Mert Hakan Yandaş
· Attila Szalai
· İrfan Can Kahveci

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