İrfan Can Kahveci derken Galatasaray'dan Gedson Fernandes bombası! Fatih Terim Mourinho ile görüştü...

İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe ile bir kez daha rekabete giren Galatasaray için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Benfica'nın Tottenham'a kiraladığı ancak Premier Lig ekibinde forma şansı bulamayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in Sarı Kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğunu iddia etti. Ocak 2020'de 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'a kiralanan Gedson Fernandes, İngiliz ekibinde forma şansı bulamıyor. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 22 yaşındaki oyuncunun Tottenham ile olan kiralık sözleşmesini kısa süre içerisinde feshetmesi bekleniyor.

"FATİH TERİM MOURINHO İLE KONUŞTU"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yakın dostu olan Jose Mourinho ile konuştuğu ve Gedson'un durumu hakkında bilgi aldığı belirtiliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 60 MİLYON EURO

Portekiz futbolunun geleceği en parlak genç yeteneklerinden olan Fernandes için Benfica, Tottenham'a satın alma opsiyonunu 60 milyon Euro olarak belirlemişti.

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de maça çıkmayan Portekizli, FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda toplam 2 maça çıktı, 153 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE'YE GOL ATTI

Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçta Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti. Harika bir maç çıkaran Gedson, Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni kazanmıştı.

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