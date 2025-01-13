İrfan Can Kahveci 3 yıl daha Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe ile İrfan Can Kahveci arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri mutlu sonla noktalandı. 2020-21 sezonundan bu yana sarı lacivertli formayı giyen milli futbolcu, dün 3 yıllık mukavele imzaladı. 2028 yılına dek Fenerbahçe forması giyecek olan İrfan Can, imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:

BiR RÜYANIN iÇiNDE GiBiYiM

“Fenerbahçe; hayalim, ailem, gururum. Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda, bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Hayallerimden bile daha güzel bir duygu buranın parçası olmak. Ailemi burada kurdum. Çocuklarım oldu. Oğlumun 19.07’de doğduğu gün, evladıma miras bu sevda ne demek bir kere daha anladım. Burada şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok aklımda. Bu camia her şeyin en güzelini hak ediyor. İyi ki Fenerbahçe.”