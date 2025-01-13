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İrfan Can Kahveci 3 yıl daha Fenerbahçe'de

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#Fenerbahçe#Transfer#İrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveci 3 yıl daha Fenerbahçede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 07:00

Sezon sonu bitecek mukavelesini 2028 yılına dek uzatan İrfan Can, “Burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum” dedi.

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Fenerbahçe ile İrfan Can Kahveci arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri mutlu sonla noktalandı. 2020-21 sezonundan bu yana sarı lacivertli formayı giyen milli futbolcu, dün 3 yıllık mukavele imzaladı. 2028 yılına dek Fenerbahçe forması giyecek olan İrfan Can, imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:

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“Fenerbahçe; hayalim, ailem, gururum. Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda, bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Hayallerimden bile daha güzel bir duygu buranın parçası olmak. Ailemi burada kurdum. Çocuklarım oldu. Oğlumun 19.07’de doğduğu gün, evladıma miras bu sevda ne demek bir kere daha anladım. Burada şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok aklımda. Bu camia her şeyin en güzelini hak ediyor. İyi ki Fenerbahçe.”

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#Fenerbahçe#Transfer#İrfan Can Kahveci

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