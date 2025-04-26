İrfan Can Eğribayat'tan Ndiaye'ye olay sözler: 'Beşiktaş maçım var diye bir şey yapamıyorum!'

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Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Edin Dzeko, İrfan Can Eğribayat ve Yusuf Akçiçek, maç sonu açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: NERENİN FUTBOLCUSU OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ

"Antep'e biz depremde çok yardımcı olmaya çalıştık. Ailem de Adana'da yakalandı. Isınmada su istediler, su verdim. Sadece attığımız gole sevindiğim için bütün stadyum, direkt ana ve kız kardeşe küfür ettiler. Dönüp bir kere tepki vermedim küfür edilene kadar Tabii ki zamana oynayacağım, takımım 3-1 önde. İlk yarı neler yaptılar? Burak'ı çok severim, 15 saniye topu tutuyor tepki yok, ben yapınca hemen ana bacı küfürler başlıyor.

Ndiaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçım var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun, adam olsun!"

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EDIN DZEKO: KIRMIZI KART VE PENALTIYDI

"Tabii ki maça yavaş başladık aslında. Birinci gol, benim hatamdan dolayı geldi. İlk yarıda 1-1 olabilirdi ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarıda daha iyisini yapmaya çalıştık ve 3 gol attık. Daha fazla atabilirdik. Ofsayt çizgisi, o pozisyonda garip çizildi. Garip bir çizgiydi. Diğer pozisyonda topu kontrol ettiğimde ittirildim. Orada kırmızı kart ve penaltı. İlk yarıdaki da net penaltıydı. Garip kararlardı. Bunlara rağmen kazandık. Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında olanları göreceğiz.

Daha iyi hissediyorum maskesiz. Normalde bunu takmam gerekiyor. Burnum tam anlamda iyileşmedi. Bunu kullanmam gerekiyor ama daha fazla takmak istemedim. Maskeyle oynamak farklı hissediyor. İlk kez maskesiz oynadım ve golümü attım. Maskeler ve korumalar varken gol atamıyordum. Bunları çıkarınca goller attım."

YUSUF AKÇİÇEK: DEVRE ARASI KONUŞTUK

"Bir rotasyon ve sistem değişikliğine gitti hocamız. Oynamadığım dönemde daha fazla çalışmam gerekiyordu. Bugün hocamız yeniden şans verdi. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Güzel bir mücadele gösterdik. Kalan 5 maçı da iyi oyunla galip gelerek sezonu kapatmak istiyoruz.

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Maça tutuk başladık. Daha istekli olmamız gerekiyordu. Dakika 20'den sonra kendi oyunumuzu oynamaya başladık. İlk yarıda gol bulamadık. Devre arasında konuştuk daha istekli olmalıyız diye. İkinci yarıya da iyi başladık. Şanslar yakaladık, atamadık. Rakibimizin de direnci kırılınca üst üste goller bulup kazandığımız için mutluyuz."