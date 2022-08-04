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İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Kiralama bedeli...

#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat#Göztepe
İrfan Can Eğribayatın Fenerbahçeye maliyeti belli oldu Kiralama bedeli...

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Göztepe, transfer dönemini çok hareketli geçirmeye başladı. İzmir ekibi, İrfan Can Eğribayat'ın kiralama bedeli olarak Fenerbahçe'den 500 bin euro aldı.

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Geçen sezon Süper Lig’de küme düşme acısı yaşayıp hem yönetim hem de teknik ekipte yeni yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar, kadrosunu baştan aşağı yenilerken, birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Göztepe son olarak dış transferde Fenerbahçe’nin genç stoperi Emir Ortakaya’yı kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe’nin 5 senelik sözleşme imzalattığı 18 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Göztepe’ye kiralandı. 



İRFAN CAN’DAN 500 BİN EURO

Göz-Göz, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı ise Fenerbahçe’yi kiralık olarak gönderdi.

Geçen sezon taraftarla girdiği tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılan anca bu sezon başında affedilerek kampa dahil edilen 23 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladı.

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Göztepe, 2 yıl önce Adanaspor’dan kadrosuna dahil ettiği İrfan Can transferinden kasasını doldurdu. İzmir ekibi, kiralama bedeli olarak 500 bin Euro kazandı.

Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunu kullanması halinde Göztepe’ye 1 milyon 200 bin Euro daha ödeme gerçekleştirecek. 



ATANGA İMZALAYACAK 

Dış transferde Emir, Hüsamettin, Berkin, Ekrem, Yunus Emre, Berkay, Uğur Kaan, Emre Çolak, Yasin Öztekin, Mamah ve Palmer’ı renklerine bağlayan Göztepe, bir yabancı futbolcuyla daha prensipte anlaşma sağladı.

Göz-Göz, ABD MLS ekiplerinden Cincinnati’nin kanat oyuncusu Isaac Atanga’yı İzmir’e davet etti.

Forvette de oynayabilen Ganalı futbolcunun hafta sonuna kadar kente geleceği ve sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Avrupa’da Danimarka ekibi FC Nordsjaelland forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda Cincinnati’de 25 maça çıkıp 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat#Göztepe

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