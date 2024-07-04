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İrfan Can Eğribayat'ın en zor görevi! Babasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

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#Ökkeş Eğribayat#İrfan Can Eğribayat#Adana
İrfan Can Eğribayatın en zor görevi Babasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 17:32

Fenerbahçe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hayatını kaybeden babası Ökkeş Eğribayat, Adana'da toprağa verildi. İrfan Can, babasının cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

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Adana'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat'ın cenazesi toprağa verildi.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir kanser tedavisi gören ve dün akşam yaşamını yitiren Ökkeş Eğribayat'ın (53) cenazesi yakınları tarafından hastaneden alındı.

Eğribayat için merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Genç file bekçisi, cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Eğribayat'ın naaşı burada defnedildi.

Törene, İrfan Can Eğribayat, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

İrfan Can Eğribayatın en zor görevi Babasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

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#Ökkeş Eğribayat#İrfan Can Eğribayat#Adana

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