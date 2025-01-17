İrfan Can Eğribayat'a güvenoyu!

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Dominik Livakovic’in sakatlığı nedeniyle en az 5 maçı kaçıracak olması, Fenerbahçe’de gözleri bir anda yedek kalecilere çevirirken, teknik heyetin bu konuda bir endişesinin bulunmadığı öğrenildi.

Teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcılarının, Livakovic’in yedeği olan İrfan Can Eğribayat’a güvenlerinin tam olduğu belirtildi.

Bu sezon ligdeki Eyüpspor (1-1) ve Hatayspor (2-1) maçlarında forma giyen İrfan Can, kalesinde 2 gol görürken, 3 kurtarış yaptı. İrfan Can’ın ligdeki Adana Demir, Göztepe, Rize, Alanya, Avrupa Ligi’ndeki Lyon, Midtjylland ve Türkiye Kupası’ndaki Erzurum maçlarında oynaması beklenirken, 3. kaleci Ertuğrul Çetin’e de teknik heyetinin güveninin tam olduğu bildirildi.