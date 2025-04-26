İrfan Can Eğribayat: "Yanlış anlaşıldım"

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Maçın ardından flaş açıklamalarda bulunan İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

NE DEMİŞTİ?

İrfan Can mücadelenin ardından "Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!" ifadelerini kullanmıştı.

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"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Bu açıklamaların ardından tepki gören Eğribayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanlış anlaşıldığını belirtti.

İşte İrfan Can Eğribayat'ın paylaşımı;

"Deprem konusunda söylediklerimin yanlış anlaşılmasına izin vermem. Benim ailem de depremzede. Açıklamamda kastettiğim, depremde yaşadığımız birlikteliğin altını çizmektir. Bütün depremzedelerden yanlış anlaşıldığım için özür dilerim."