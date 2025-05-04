İrfan Can Eğribayat: 'Özür dilesek ne olacak?'

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan müsabakayı kazanan taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Mücadelenin ardından ise sarı - lacivertlilerde Fred ve İrfan Can Eğribayat, hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.

İşte Fenerbahçe'li futbolcuların açıklamaları;

FRED: ZOR DURUMDAYIZ

"Konuşmak çok zor. Söyleyecek de çok fazla bir şey yok. Zor durumdayız. Ama devam etmemiz gerekiyor. Oynayacağımız maçlar var. Kalan maçlarda kendi gerçek yüzümüzü gösterip iyi performans sergilemeliyiz."

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: ÖZÜR DİLESEK NE OLACAK?

"İsmim yazıldığı için gelmek zorundaydım buraya. Taraftarımızdan özür dileriz. Bize yakışmayan bir maçtı. Özür dilesek ne olacak? Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor şu anda."

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