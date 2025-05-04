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İrfan Can Eğribayat: 'Özür dilesek ne olacak?'

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#Fenerbahçe#Fred#İrfan Can Eğribayat
İrfan Can Eğribayat: Özür dilesek ne olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 21:53

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a sahasında 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe'de Fred ve İrfan Can Eğribayat, açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan müsabakayı kazanan taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Mücadelenin ardından ise sarı - lacivertlilerde Fred ve İrfan Can Eğribayat, hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. 

İşte Fenerbahçe'li futbolcuların açıklamaları;

FRED: ZOR DURUMDAYIZ

"Konuşmak çok zor. Söyleyecek de çok fazla bir şey yok. Zor durumdayız. Ama devam etmemiz gerekiyor. Oynayacağımız maçlar var. Kalan maçlarda kendi gerçek yüzümüzü gösterip iyi performans sergilemeliyiz."

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İRFAN CAN EĞRİBAYAT: ÖZÜR DİLESEK NE OLACAK?

"İsmim yazıldığı için gelmek zorundaydım buraya. Taraftarımızdan özür dileriz. Bize yakışmayan bir maçtı. Özür dilesek ne olacak? Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor şu anda."

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#Fenerbahçe#Fred#İrfan Can Eğribayat

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