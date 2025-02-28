İrfan Can Eğribayat için çağrı: 'Montella, Milli Takım'a çağırmalı'

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Dominik Livakovic’in sakatlığında Fenerbahçe kalesini devralan İrfan Can Eğribayat, sergilediği performansla büyük övgü topluyor. Süper Lig’de 8, Avrupa Ligi’nde 4 ve Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere toplam 13 maçta forma giyen 26 yaşındaki İrfan Can, toplam 12 gol yerken, 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. 1.93 metre boyundaki genç kaleci, Süper Lig’de maç başına 2.3, Avrupa Ligi’nde 4 kurtarış yaptı.

2027'ye kadar sözleşmesi var

Fenerbahçe ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can, U16 seviyesinden itibaren tüm genç milli takımlarda forma giydi. İrfan Can’ın performansını ve potansiyelini, geçmişte Fenerbahçe’de şampiyonluklar yaşayan eski kaleciler Yaşar Duran ve Serdar Kulbilge’ye sorduk. Her ikisi de hem İrfan Can’ı uyardılar hem de A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya çağrıda bulundular.

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YAŞAR DURAN: UNUTMASIN Kİ O BİR KALECİ PELE VEYA MARADONA DEĞİL

İrfan Can’ın tüm maçlarını izledim. 1-2 maçta ayaklarına hükmedeceğini düşünerek yaya doğru oynadı, bu onun karnesinde not kırmama neden oldu. Unutmasın ki o bir kaleci; Pele veya Maradona değil. Neyi iyi yapması gerektiğini unutmamalı. İstikrarını bozmazsa Fenerbahçe’de en az 10 yıl görev yapabilir. Montella onu milli takıma çağırıp, Mert ve Uğurcan’dan sonra üçüncü kaleci yaparak ödüllendirmeli.

SERDAR KULBİLGE: EKSİ YÖNLERİNİ İYİ GÖRMELİ ÜZERİNDE DAHA ÇOK ÇALIŞMALI

Livakovic sakatlanınca kaleyi devraldı ve onu aratmadı. İstikrarını devam ettirirse Fenerbahçe gene başarılı bir Türk kaleci kazanmış olacak. Son Anderlecht maçında yaptığı gibi hataları kaleci antrenörü onu uyardığı için bence artık yapmaz. Eksilerini iyi görmeli, üzerinde daha çok çalışmalı. A milli takım düzeyinde Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır gibi çok kaliteli kalecilerimiz var. Şimdi Berke Özer de geliyor. Dilerim İrfan Can, Fenerbahçe ve milli takıma çok uzun yıllar hizmet eder. Ama unutulmamalı ki bu, hem sergileyeceği performansa hem de ortaya koyacağı karaktere bağlı.

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