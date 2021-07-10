İrfan Buz Tetteh transferi için tarih verdi! 'Bu hafta içi umarım biter'

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz, açıklamalarda bulundu.

Konakladıkları otelin sahasında yaptıkları idman öncesinde konuşan İrfan Buz, kamp çalışmaları ile ilgili olarak, "İlk etaplar organizasyonlardan dolayı kendi sahanızda olduğu zaman daha iyi oluyor. Malatya’daydı, 5-6 günlük bir süreçti. Orada organizasyonla ilgili olayları bitirdikten sonra ilk etabımız Bolu’da başladı. Ayın 8’inde geldik, başladık. Enerji dolu ve güzel bir şekilde başladık. Her şey yolunda gidiyor. 2 tane transferimiz geldi. Çok önemli transferler bizce. Hem takımımıza çok karakterli ve önemli futbolcular kazandırdığımız için mutluyuz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Taraftarlarımız bekliyor tabii, biz de aynı şekilde. İnşallah önümüzdeki hafta; transfer komitemiz, bizler ve başkanımız bu konuda gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Transferler çok kolay olmuyor ve doğru transferleri yapmak durumundayız. O yüzden zaman zaman sıkıntılar olabiliyor süreçle ilgili ama umarım önümüzdeki haftada 3-4 tane futbolcu bize katılır. Teknik adam açısından da çok önemli, sisteminizi fiziksel anlamda hazırlamak durumundasınız. Çok çetin bir lig bizi bekliyor. O yüzden burada temelini atıp Allah’ın izniyle güzel bir start alırız" dedi.

"TETTEH TRANSFERİ UMUYORUM BU HAFTA İÇİNDE BİTER"

İrfan Buz, eski oyuncuları Benjamin Tetteh ile görüşme halinde olduklarını ifade ederek, "Santrfor ile ilgili görüştüğümüz eski oyuncumuz var. Umuyorum bu hafta içinde o tamamen biter. Tetteh ile alakalı bunu açık ve net söyleyebiliriz. Sağ bek ve orta saha için görüştüğümüz oyuncular var. Bir de transferlerin yanında genç transferlere de bakıyoruz. Onları kazanmaya çalışıyoruz. Onların arasında o kaliteyi, Süper Lig’de oynayabilme seviyesine gelebilmiş oyuncular yaş hiç önemli olmadan, varsa bünyemize kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"YABANCI KURALLARINDA FARKLI BİR ŞEY BEKLEMEK YANLIŞ OLUR"

Tecrübeli teknik adam, TFF’nin aldığı yabancı oyuncu kuralını doğru bulmadığını dile getirdi. Buz, "Ben uzun yıllar Almanya’da kaldım. Almanya Futbol Federasyonu’nda, milli takımlarında 8 yıl çalıştım. Ben olaylara biraz farklı bakıyorum. Türk futbolunun içinde devamlı değişen kararların doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özgüvenli olan bir sistem, düşünce olduğunda çok fazla değişmez. Bir yol üzerinde harita çizilir, onun üzerinde gidilir. Hatalar olsa dahi onların nüansları düzeltilir. Devamlı değiştirerek bu yabancı kurallarında farklı bir şey beklemek yanlış olur. Zaten görüyorsunuz transferlere de hemen sirayet ediyor. Suni şekilde de farklı olaylar ortaya çıkabiliyor. Rekabet için, kendi futbolcuların hemen hazırdır buna. Rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli oyuncularımız 5 tane ligde oynuyor. O yüzden üretkenlik adına daha fazla kazanabilir miyiz diye düşünmüyorum. Biz Türk teknik adamlar, altyapıdaki hocalarımız bu konuda onlara şans vererek onların da o seviyede olması gerektiğini, onların da o rekabetin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu değişiklikleri doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu

"YENİ MALATYASPOR TARAFTARLARINA İYİ BİR TAKIM İZLETMEK İSTİYORUZ"

İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’un geçen sezon yaşadığı sıkıntıları hatırlatarak, "Kolay bir süreç yaşanmadı. Çok depresif bir ortamdı. Aday olarak bizi de gösterdiler. Özellikle son çeyrekte takımımız, takım oldu. Gereken puanları aldık ve 45 puanla ligde kaldık. Çok önemliydi bizim için. İyi analiz edip doğruların üzerine gitmek durumundayız diye düşünüyoruz. Bunu da bu sene Allah’ın izniyle yapacağız. Hedeflerimiz var tabii. Kendi ligimizde önce yeni transferlerle sonra sistemimizi oturtarak Yeni Malatyaspor taraftarlarına iyi bir takım izletmek istiyoruz. Her şeyden evvel biliyorsunuz Yeni Malatyaspor ile biz şampiyon olduk, lige çıktık. Onlarla bağımız çok farklı inanın, bir özlem var tabii. Biz çok istiyoruz onları, bekliyoruz. Taraftarlar bizim için çok büyük bir güç. Heyecanla bekliyoruz" dedi.