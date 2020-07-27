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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 22:01,Son Güncelleme:

İrfan Buz, Bursaspor'a veda etti

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İrfan Buz, Bursaspor'a veda etti
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Bursaspor'u Süper Lig'e çıkaramayan teknik direktör İrfan Buz, Yeşil-Beyazlı kulübe veda ettiğini açıkladı.

İrdan Buz, yaptığı yazılı açıklamada, evi gibi gördüğü Bursaspor camiasında göreve 24 Haziran'da başladığını ve tüm enerjisini ekibiyle birlikte Süper Lig'e çıkmak için kullandığını belirtti.

Kısa sıra içerisinde pozitif bir ivme yakalamalarına rağmen şampiyonluğa ulaşamadıklarını aktaran Buz, şunları kaydetti:

"Hiçbir karşılık beklemeden aldığımız bu görevi sezonun bitişiyle sonlandırmış bulunuyoruz. İnşallah Bursasporumuz en kısa sürede hak ettiği başarılara kavuşur. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, yönetimimize, kulüp personeline, futbolcu kardeşlerime ve büyük Bursaspor taraftarlarına teşekkürlerimi iletiyorum.Tüm Bursaspor camiasına saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kalbim her zaman bu şehirle olacak."

İrfan Buz, Bursaspora veda etti

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