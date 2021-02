İrfan 10 yıllık projeydi, Gedson kısa vadeli çözüm

“F.Bahçe’nin İrfan transferinde motviasyonu şu; oyuncu 25 yaşında. Önümüzdeki 10 yıla damga vurabilecek potansiyele sahip. Gedson, iki yönlü bir orta saha. Ekstra dripling kabiliyeti var. Buradaki performansını Euro 2020’yi ne kadar istediği belirleyecek.”

1- Süper Kupa’yı kazanan Trabzon, Beşiktaş’ı da yenerek yukarıya tutundu. Bakasetas ve Yunus transferlerini de dikkate alırsak, “Şampiyonluk yarışında artık Trabzon da var” diyebilir miyiz?

2- İrfan Can düğümü en sonunda çözüldü ve futbolcuyu Fenerbahçe aldı. İrfan Can, Mesut Özil ve Osayi takviyeleri sonrası nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsunuz?

3- G.Saray, İrfan Can için 7 milyon Euro’yu yüksek bulup Gedson Fernandes’i 1.5 yıllığına 3.5 milyon Euro’ya kiraladı. Bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

4- Beşiktaş, 2. devreye Trabzon yenilgisiyle başlarken, Sergen Yalçın maçtan sonra “Bu da nazar boncuğu olsun” dedi. Sizce bu bir yol kazası mı, yoksa uyarı mı?

5- Hulk transferi olmadı ama Cenk Tosun 4 aylığına Beşiktaş’a katıldı. Sizce Cenk siyah beyazlı takımın ihtiyacı olan bir isim miydi, takıma ne kadar katkı sağlar?

6- Son şampiyon Başakşehir’de Okan Buruk’un ayrılığı sonrası takımın başına Aykut Kocaman’ı getirildi. Kocaman bu takımı toparlayabilir mi? Hedef ne olmalı?

MEHMET ARSLAN

AVCI VE TALEBELERİ BİZİ YANILTMADI

1- Hürriyet Pazar gazetesinde, yani henüz Trabzon, Beşiktaş’ı yenmeden önce söyledim bunu. Ligin ikinci yarısında zirvedeki 3’lü arasına katılacak tek takım olarak Trabzon’u görüyorum. Çok akıllı bir transfer yaptılar. Hayır, oyunculardan söz etmiyorum; Abdullah Avcı’dan söz ediyorum. Trabzon’un bir futbol aklı var artık. Kararı hırs değil, o akıl veriyor. Dolayısıyla doğru yolu ve doğru teknik adamı buldular. Şimdi de doğru takımı ve oyuncuları buluyorlar. Beşiktaş maçında da bunun bir örneğini sergilediler.

F.BAHÇE BU ÜLKENiN REAL’i, BARÇA’SIDIR

2- F.Bahçe o eski genlerine geri döndü. Tüm takımlara saygı duyarak şunu ifade etmek istiyorum. F.Bahçe, yaptığı şöhretli transferlerle bu ülkenin Real Madrid’idir. Oynadığı coşkulu futbolla da Barcelona’sı. Bu güzel tanımlama benim değil, çok sevdiğim Onur Özgen’in. Buna tamamen katılıyorum. Bu bakımdan F.Bahçe ihtiyacı olduğu şöhretli yıldıza, yani Mesut’a, Mesut ise kendini özel hissedeceği bir kulübe, F.Bahçe’ye geldi. Ben bu iki karışımdan mükemmel bir futbol bekliyorum. Ve izlemek için de sabırsızlanıyorum. Szalai-Osayi ikilisi de son maçta harika oynadılar. Sonuç mu? Sezon başında söylediklerime dönmek istiyorum; F.Bahçe bu ligin favorisidir.

G.SARAY’IN PERFORMANSI FATiH TERiM’E BAĞLI

3- F.Bahçe bu ligin Real Madrid’i derken tam da bunu kast ediyordum. G.Saray ile onları ayıran fark bu. G.Saray transferin yıldızı olmadı hiç. Onlar daha başka bir yol izlediler. İrfan Can için limitleri sonuna kadar zorladılar. Ama olmayınca alternatiflere yöneldiler. G.Saray’ın alacağı sonuçlar Fatih Terim’in odaklanmasına bağlı. Eğer saha içine odaklanmış, dış etkilerden kendini arındırmış bir Terim olacaksa ligin ikinci yarısında G.Saray’dan her sürprizi bekleyebilirsiniz. Ama sadece transferlerin becerisine bakacaksanız umutlanmanız biraz zor.

BU BiR YOL KAZASI

4- Keşke her maçı Beşiktaş ile Trabzon oynasa. Son yıllarda izlediğim en keyifli maçtı. Ben Sergen Yalçın’a katılıyorum. Bu bir yol kazası. Maçın ilk yarısına bakın, Beşiktaş çok iyi oynadı. O arada bile maçı kotarabilirdi. Ve unutmayın ki, Abdullah Avcı yönetiminde çok iyi bir takıma karşı oynadılar. Beşiktaş için endişe edilmesi gereken yenilgi değil sakat oyuncular. Çok iyi bir 11’i var ama aynı şeyi kulübesi için söyleyemem.

HULK’TAN DAHA iYi TRANSFER

5- Transferiyle Beşiktaş’a tarihinin en büyük gelirini sağlayan bir oyuncudan söz ediyoruz. Üstelik Premier Lig tecrübesi ile daha da olgunlaşan bir oyuncu. Forvete koyun, gol atsın. Kanata aktarın top taşısın. Bir taş ile iki kuş vurabileceğiniz bir oyuncu. Ben Beşiktaş’tan ayrılırken yaşadığı başarılı dönemi bu yarım sezonda da yaşayacağını düşünüyorum. Açıkçası Cenk Tosun transferi Hulk ile aranan maceradan daha akıllıca bir transfer bana göre.

SAKiN GÜÇ VE AKIL

6- DNA’ları birbirine uyum sağlayacak iki yapı bir araya geldi. Sakin bir güç Başakşehir. Aynı sakinlik Kocaman’da da var. Akıl, planlama ve çalışmaya inanan bir kulüple aynı prensiplere sahip bir teknik adam buluştu. Bu iki yapının başarısız olması sürpriz olur.

UĞUR MELEKE

GEÇİŞ OYUNU BAŞYAPITI SERGİLEDİLER

1- Trabzonspor gerçekten de 4 gün içinde iki büyük engeli aşarak hem müzesine bir kupa koydu, hem de şampiyonluk yarışına tutundu. Abdullah Avcı’nın defansif olarak bir şeyleri düzelteceğini elbette biliyorduk ama ben 2 ayda Beşiktaş’ı yenebilecek konuma geleceklerini tahmin etmiyordum. Pazar günü Beşiktaş’ın tamamlayamadığı hücumlarda bir geçiş oyunu başyapıtı sergilediler. Ayrıca Nwakaeme, Ekuban, Edgar ve Vitor Hugo gibi bireysel çıkışlar da dikkat çekici. Bu, net bir şekilde Abdullah Hoca’nın eseri. Bakasetas ve Yunus Mallı nokta atışı transferler. Abdülkadir Ömür’ün sakatlanmasıyla orada Flavio oynuyordu ve o bölgenin oyuncusu olmadığı aşikar. Özellikle Bakasetas transferi kesinlikle heyecan verici.

İKİ AYRI ORTA SAHA KURULABiLiR

2- Gerçekten F.Bahçe çok derin bir orta saha rotasyonuna kavuştu bu takviyelerle. Gustavo, Ozan, Mert, Pelkas, Mesut ve İrfan’la iki ayrı orta saha kurabilir ve ikisiyle de zirve yarışı yapabilirsiniz. Belli ki özellikle İrfan Can transferinde motivasyon şu: Oyuncu 25 yaşında. Önümüzdeki 10 yıla damga vurabilecek potansiyele sahip. Hem uzun vadede böyle bir oyuncuya sahip olmak, hem de ezeli rakibine kaptırmak istemedi belli ki Fenerbahçe.

GEDSON EKSTRA KABiLiYETLERE SAHiP

3- İrfan Can 10 yıllık bir projeydi, Gedson Fernandes ise kısa vadeli bir çözüm. Galatasaray İrfan’la 2020’lerin bütünü için bir yatırım yapmak istiyordu, Gedson’la hedef yakın gelecek. Gedson’u Türk takımlarıyla oynadığı ve adeta uçtuğu maçlardan tanıyoruz. İki yönlü bir orta saha. Ekstra bir dripling kabiliyeti var. Merkezden takımını top taşıyarak atağa çıkarabilen bir oyuncu. Ancak Tottenham’da neredeyse hiç oynamadı ve buradaki performansını da muhtemelen Euro 2020’yi ne kadar istediği belirleyecek.

YiNE iYi OYNADI AMA UĞURCAN’A TAKILDI

4- Futbol garip bir oyun. Aynı sorunun birden fazla doğru cevabı oluyor, hatta bu yanıtlar birbirine zıt gibi durabiliyor bazen! Bu hem bir yol kazası, hem de ciddi bir uyarı desem delirdiğimi düşünebilirsiniz. Ama fikrim bu. Beşiktaş yine o alışılmış iç saha oyununu oynadı, kazanabilecek kadar pozisyon üretti ve Uğurcan gibi bir deve takıldı. Evet, bu doğru. Ama Trabzon da geçiş oyunu başarısıyla Beşiktaş’ı defalarca eksik yakaladı ve savunmayı çok öne çıkarmalarının faturasını ödetti. Bu kısmı da ciddi bir uyarı bence.

HULK GLOBAL BiR OYUNCU CENK’LE KIYASLANMAZ

5- Tabii Hulk daha uzun vadeli bir plandı, sanırım 1.5 yıl imzalanacaktı. Cenk şu anda yarım sezonluk bir plan olarak görünüyor. Hulk 34 yaşında, Cenk 29... Hulk’un fiziksel ve mental durumunu yüzde yüz bilmiyorduk; ama Cenk’in çok tutkulu ve istekli olduğunu biliyoruz. Evet Hulk global bir star. Ama Cenk’le onu karşılaştırmak elmayla armudu kıyaslamak gibi biraz. Ben Cenk’in de iyi bir takviye olduğu kanaatindeyim.

BENiM iÇiN EN BÜYÜK ŞOK BURUK’UN AYRILMASI

6- Bu sezon çok fazla şok yaşadık teknik adam değişiklikleri konusunda. Ancak ben en büyük şoku bu kararla yaşadım. Okan Buruk bu ligin geleceğine damga vuracak 2-3 hocadan biri. Geçen yılı şampiyon kapamış, Devler Ligi’nde devlere karşı boyun bükmeyen futbol oynatmış. Başakşehir’in tarihinde aldığı en yanlış karardı bu bence. Kocaman iyi bir takım devralıyor.

GÜNTEKİN ONAY

BAKASETAS TRANSFERİ İLE NOKTA ATIŞI YAPTILAR

1- Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra müthiş bir ivme kazandı. Takım savunmasını çok iyi yapıyor. Orta alandan hücuma

geçişte ve yaratıcılıkta sorunlar yaşıyorlardı. Bakasetas transferi ile nokta atışı yaparak bu sorunu da çözdükleri kanaatindeyim. Trabzonspor’un artık ciddi ve çok zor maç kaybeden bir takıma dönüştüğü bir gerçek. Son haftalarda hücumda da son derece tehditkar bir takım oldular.

iRFAN’A iHTiYAÇ VAR MI, TARTIŞILIR

2- Sağlıklı ve fit bir Mesut Özil bu ligin çok üzerinde bir oyuncu. İrfan Can da çok yetenekli. Ancak Fenerbahçe’nin bu orta alan rotasyonunda bu kadar büyük bir para harcayarak İrfan Can Kahveci’yi almaya ihtiyacı var mıydı? Bu tartışılır. Fenerbahçe’nin öncelikle lider bir stoper ve net golcü bir santrfor konusunda sorunları varken İrfan Can gibi yüksek maliyetli bir transfere ihtiyacı yoktu.

G.SARAY ÖNEMLi BiR OYUNCU ALDI

3- Gedson Fernandes Benfica forması giyerken çok parlak bir gelecek vadediyordu. Tottenham’da oynayamadı ama bizim lig için son derece yeterli olur. Galatasaray’ın, ihtiyacı olan bölgeye önemli bir oyuncu kattığını söyleyebiliriz.

BEŞiKTAŞ’IN OYUNU GEÇMiŞ MAÇLARIN GERiSiNDEYDi

4- Beşiktaş, Trabzonspor karşısında yüksek enerji ile oynamadı. Her ne kadar net gol pozisyonları bulmuş olsa da genel anlamda oynadığı futbol geçmişte oynadığı maçların oldukca gerisindeydi. Trabzonspor’un özellikle merkezi sıkıştırıp kapatan savunmasına karşı maç boyu çare üretemediler. Gol pozisyonu buldukları zaman da kaleci Uğurcan Çakır’ı geçmeyi başaramadılar.

TÜRKiYE’YE DAHA GÜÇLÜ DÖNDÜ

5- Cenk Tosun iyi bir bitirici ve Premier Lig’den geçmişe oranla daha güçlü döndü. Uyum sorunu da yok. Bence çok önemli bir transfer ve Beşiktaş’a ciddi katkı sağlayacaktır. Ayrıca Cenk Tosun’un geçmişte Aboubakar ile birlikte oynama pratiği de var. İki oyuncunun birbirlerini iyi tanıyor olmaları da ayrı bir avantaj.

HÜCUMDA SORUN YAŞAMAZ ÖNEMLi OLAN TAKIM SAVUNMASI

6- Aykut Kocaman, bu sezon çok fazla gol yiyen Başakşehir’in savunma problemini çözer. Nacer Chadli ve Edin Visca’nın dönmesi ile de hücumda gol sorunu yaşamazlar. Önemli olan takım savunmasını yukarıya çekmek. Kırılganlaşan ve mental olarak çökmüş bir Başakşehir’de Aykut Kocaman’ın ilk yapması gereken takıma psikolojik bir terapi uygulayarak futbolcuların özgüvenini yukarıya çekmek olmalı.

