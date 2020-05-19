İrem Yaman ve Şahika Ercümen'den 19 Mayıs mesajı!

Milli tekvandocu İrem Yaman, ''Gerçekten çok mutlu ve gururluyum ancak evlerde olduğumuz için bir burukluk var. 19 Mayıs'ı hep beraber bir arada yaşayamıyoruz ancak saatler 19.19'u gösterdiğinde 23 Nisan'da olduğu gibi bir arada olacağız. Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti bizlere düşen çok büyük bir görev var, bizler her müsabakada bayrağımızı göklere çıkartıp İstiklal Marşı'nı okuttuğumuzda gururlanıyoruz. Bizim sporcu olarak görevimiz bu ve en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.'' sözlerini kullandı.

Rekortmen yüzücü Şahika Ercümen ise ''Geçtiğimiz sene 19 Mayıs'ın 100. yılını kutlamak ve Samsun'da ilk ayak basılan yerin önünde dalmak benim için hayal gibi bir şeydi. Bunu çok şükür 100. yılda yapabildim, rekor kırmış kadar heyecanlanıyorum bu tarz özel günlerde. Bu seneyi pas geçmek benim için burukluk oldu. Ben mutlaka dalardım çünkü ama bu da bizim başımıza gelmesi gereken bir süreçmiş ben bunu insanlığın doğaya baskısı olarak görüyorum doğayı o kadar çok sömürdük ki bunu bir şekilde yaşamak gerekiyormuş.'' dedi.