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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

İran'da tüm spor faaliyetleri iptal edildi!

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İran'da tüm spor faaliyetleri iptal edildi!
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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu.

İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm spor faaliyetleri iptal edildi.

İran Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

İranda tüm spor faaliyetleri iptal edildi

İranda tüm spor faaliyetleri iptal edildi

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