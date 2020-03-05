İran'da tüm spor faaliyetleri iptal edildi!

İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm spor faaliyetleri iptal edildi.



İran Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!