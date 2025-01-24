İran ekibi Persepolis, İsmail Kartal'ı resmen açıkladı!

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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın yeni takımı resmen belli oldu.

İran ekibi Persepolis, 63 yaşındaki teknik adamın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

MAAŞI BELLİ OLDU

İran haber ajansının haberinde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi. Persepolis'in İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi.

İran Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis sezonun ilk yarısını lider Traktör'ün 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN ESKİ TAKIMI

Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

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