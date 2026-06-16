İran 2-2 Yeni Zelanda (2026 Dünya Kupası maçı özeti)

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2026 Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde, SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne olurken kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Maçta iki kez yenik duruma düşen İran'ın golleri 32. dakikada Ramin Rezaeian ve 64. dakikada Mohammad Mohebi'den gelirken, Yeni Zelanda'nın gollerini ise 7. ve 54. dakikalarda Elijah Henry Just kaydetti.

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Bu sonucun ardından iki takım da birer puana yükseldi.

G Grubu’ndaki diğer maçta da Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı.