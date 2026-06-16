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İran 2-2 Yeni Zelanda (2026 Dünya Kupası maçı özeti)

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#Dünya Kupası#İran#Yeni Zelanda
İran 2-2 Yeni Zelanda (2026 Dünya Kupası maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 07:08

2026 Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda'nın karşı karşıya geldiği mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

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2026 Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde, SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne olurken kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

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Maçta iki kez yenik duruma düşen İran'ın golleri 32. dakikada Ramin Rezaeian ve 64. dakikada Mohammad Mohebi'den gelirken, Yeni Zelanda'nın gollerini ise 7. ve 54. dakikalarda Elijah Henry Just kaydetti.

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Bu sonucun ardından iki takım da birer puana yükseldi.

G Grubu’ndaki diğer maçta da Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı.

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