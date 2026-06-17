Irak 1-4 Norveç (2026 Dünya Kupası I Grubu)

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Irak ile Norveç, 2026 Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında karşıya geldi. ABD'nin Boston şehrinde bulunan Gillette Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Norveç 4-1 kazandı.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri; 29. ile 43. dakikalarda Erling Haaland, 78. dakikada Leo Ostigard ve 90+7. dakikada Thorstved kaydetti.
Irak'ın ise tek sayısını 39. dakikada Eymen Hüseyin attı.
Grubun bir diğer maçında Fransa, Senegal'i 2-0 mağlup etmişti.
Norveç, bir sonraki maçta Senegal ile karşılaşacak. Irak ise Fransa ile kozlarını paylaşacak.
İLK 11'LER
Irak: Hassan, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Alammari, Ismael, Alhamadi, Jasim, Hussein
Norveç: Nyland, Ajer, Moller Wolfe, Heggem, Berge, Odegaard, Nusa, Yerson, Sörloth, Haaland