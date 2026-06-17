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Irak 1-4 Norveç (2026 Dünya Kupası I Grubu)

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası 2026#Irak#Norveç
Irak 1-4 Norveç (2026 Dünya Kupası I Grubu)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 03:01

2026 Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup etti.

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Irak ile Norveç, 2026 Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında karşıya geldi. ABD'nin Boston şehrinde bulunan Gillette Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Norveç 4-1 kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri; 29. ile 43. dakikalarda Erling Haaland, 78. dakikada Leo Ostigard ve 90+7. dakikada Thorstved kaydetti.

Irak'ın ise tek sayısını 39. dakikada Eymen Hüseyin attı.

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Grubun bir diğer maçında Fransa, Senegal'i 2-0 mağlup etmişti.

Norveç, bir sonraki maçta Senegal ile karşılaşacak. Irak ise Fransa ile kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER

Irak: Hassan, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Alammari, Ismael, Alhamadi, Jasim, Hussein

Norveç: Nyland, Ajer, Moller Wolfe, Heggem, Berge, Odegaard, Nusa, Yerson, Sörloth, Haaland

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#Dünya Kupası 2026#Irak#Norveç

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