iRacing Challenge 2021’de geri dönüyor

Geçen yıl Mart'tan Mayıs'a kadar koronavirüs pandemisi sebebiyle yaşanan karantina sırasında IndyCar, iRacing isminde çevrimiçi altı aşamadan oluşan bir etkinlik serisi düzenlemişti. Etkinliğe katılan özel konuklarla birlikte çevrimiçi etkinliğin kadrosu neredeyse fiziksel yarışlardaki kadroyla aynıydı. Etkinliğin tamamı ise NBC televizyonunda yayımlandı.

IndyCar'ın ise geçtiğimiz haftanın başlarında takımlar ve sürücülerle, sezon öncesinde çevrimiçi seriyi kısa bir süre için yeniden başlatması konusunda iletişime geçtiğini açıklandı.

Fiziksel IndyCar yarışları ise 18 Nisan'da Barber Motorsports Park'ta başlayacak. Normalde 7 Mart’ta başlaması planlanan etkinlik, global pandemi sebebiyle Nisan ayına ertelenmişti.

Bu seferki çevrimiçi etkinlik televizyonlarda yayımlanacak mı, yine özel konuklar olacak mı henüz hiçbir bilgi yok. Geçen sene etkinliğe katılan özel misafirler arasında Formula 1 sürücüsü Lando Norris, Australian Supercars’tan Chaz Mostert ve NASCAR’dan Kyle Busch ve Dale Earnhardt Jr yer almıştı.