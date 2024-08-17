Ipswich Town vs Liverpool maç sonucu (Premier Lig)

Haberin Devamı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Liverpool, Championship'ten Premier Lig’e yükselen Ipswich Town ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 17 Ağustos bugün saat 14.30’da başladı. Maçın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıda ise goller peş peşe geldi. İşte, Ipswich Town - Liverpool maçı özeti...

IPSWİCH TOWN -LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool, ilk maçına Ipswich ile karşı karşıya geliyor. Ipswich Town - Liverpool mücadelesi 17 Ağustos cumartesi günü saat 14.30’da başladı.

Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Liverpool'da Diogo Jota 60. dakikada,

Muhammed Salah 65. dakikada gol attı. Bu gollerle Liverpool 2-0 öne geçti ve maç sona erdi.

İNGİLTERE - PREMİER LİG GÜNÜN MAÇLARI

14:30 Ipswich Town - Liverpool

17:00 Newcastle United - Southampton

17:00 Arsenal - Wolverhampton

Haberin Devamı

17:00 Everton - Brighton & Hove Albion

17:00 Nottingham Forest - Bournemouth

19:30 West Ham United - Aston Villa