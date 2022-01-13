İpçioğlu: "Tarih yazıyoruz, bizi desteklemeye devam edin..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Zincir marketlere ürün freni: Yasak geliyorZincir marketlere ürün freni: Yasak geliyor#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası... Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 soru 10 yanıtOrtalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası...' Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 soru 10 yanıt#Novak Djokovic
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Algı operasyonu yapılıyor, hayatımdan örnek verdimTartışılan sözlerine açıklık getirdi: Algı operasyonu yapılıyor, hayatımdan örnek verdim#Mustafa Destici
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Çinden dev uzay hamlesi... Gerçeğini fethedebilmek için sahtesini yaptılarÇin'den dev uzay hamlesi... Gerçeğini fethedebilmek için sahtesini yaptılar! #Çin
Dünya Altın Konseyinden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...Dünya Altın Konseyi'nden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...#Altın Fiyatları
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hükümCemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm#Enes Kara
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecekProstat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'#Kanser
Tepki çeken adım: Resmen iç savaş provasıTepki çeken adım: Resmen iç savaş provası!#ABD
Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldiOna sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi#Jason Momoa
İngilterede ilk röportaj Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...İngiltere'de ilk röportaj! 'Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...'#Acun Ilıcalı
Sıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendiSıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendi#Sıla
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

İpçioğlu: "Tarih yazıyoruz, bizi desteklemeye devam edin..."

#Kayakla Atlama#Muhammet İrfan Çintimar#Fatih Arda İpçioğlu
İpçioğlu: Tarih yazıyoruz, bizi desteklemeye devam edin...

Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, 4 Tepe Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek önemli başarılara imza attı.

Haberin Devamı

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, dünya kupası serisinde çalışmalarını Slovenya'da sürdürüyor. 

4 Tepe Turnuvası'nın son etabında 129.5m atlayış ve 117.4 puanla 3'üncü kez finale kalıp bunu başaran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Fatih Arda İpçioğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İpçioğlu, ''Bu sezon kayakla atma branşında, Türkiye adına hiç gerçekleştirilmemiş ilkleri gerçekleştirdim. Bunlardan ilki dünya kupası elemelerini geçmekti. Rusya'da yapılan yarışmalarda dünya kupası elemelerini geçen, ilk Türk sporcu olarak tarihe ismimi yazdırdım. Ardından dünya kupalarında birkaç final yarışması elemeleri geçerek final yarış hakkı elde ettikten sonra, 4 Tepe yarışlarında elemeleri geçmeyi başardım. Final yarışında da ilk 30 sporcu arasına kalarak ilk dünya kupası puanını ülkemize kazandırdım. Şu anda ise önümüzde yaklaşık 3 dünya kupası yarışması daha var. Slovenya'da antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Katılacağımız 3 dünya kupası yarışlarından sonra şubat ayında Çin'de yapılacak Kış Olimpiyatları'na kendi kotamla katılacağım. İkinci kez kendi kotamla katılacağım yarış olacak. Tarih yazıyoruz, ilkleri gerçekleştiriyoruz, iyi bir sezon geçiriyoruz elimizden geleni yapıyoruz bizi desteklemeye devam edin'' diye konuştu. 

Haberin Devamı

MUHAMMET İRFAN ÇİNTİMAR: ŞU ANKİ KONUMUMUZ GELECEĞİN TEMİNATI

Türkiye tarihinde gerçekleşmemiş başarılara imza attıklarını söyleyen Muhammet İrfan Çintimar ise ''Kendim adına continental puanı alıp, dünya kupasında yarışıp sonrasında 4 Tepe'de yarıştım. Dünya kupasında yeni olmamızın verdiği heyecanla daha tam performans göstermiş değiliz. Şu an bulunduğumuz konum ilerde bulunacağımız konumun teminatı'' dedi. 

Milli sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Kayak Federasyonu ve kulüplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayakla Atlama#Muhammet İrfan Çintimar#Fatih Arda İpçioğlu

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler