İOC itirazları reddetti, Khelif devam edecek

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Boksta kadınlar 66 kiloda Cezayir’i temsil eden İmane Khelif’in cinsiyetine yönelik tartışmalara son noktayı İOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) koydu. İOC, Khelif’in erkek olduğu ve diskalifiye edilmesi gerektiği yönündeki itirazları reddetti. Cezayirli sporcu, Macar Anna Luca Hamori ile çeyrek finalde karşılaşacak. Khelif ve bugün çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile mücadele edecek boksörümüz Busenaz Sürmeneli, maçlarını kazandıkları takdirde bundan sonraki turlarda rakip olabilecek.

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2 ÜLKEYE OLUMSUZ YANIT

İmane Khelif’in önceki gün karşılaştığı İtalyan Angela Carini, maçın 46. saniyesinde ringden çekilmişti. Müsabakanın ardından İtalya ve Khelif’in çeyrek finaldeki rakibi Hamorin’in ülkesi Macaristan, İOC’ye başvurarak, Cezayirli boksörün oyunlardan ihraç edilmesini istemişlerdi. 2022 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya alan Khelif, 2023’teki organizasyonda final maçına çıkmadan önce testosteron seviyesinin yüksek olması nedeniyle diskalifiye edilmişti.

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TRANSSEKSÜEL DEĞİL İNTERSEKS BİREY

Cezayir Olimpiyat Komitesi’nin önceki gün paylaştığı fotoğrafta İmane Khelif’in bir kız çocuğu gibi büyütüldüğü görülüyor. Khelif’in, iddiaların aksine transseksüel’ değil ‘interseks’ (genetik, hormonel ve/veya anatomik olarak kadın veya erkek kategorilerine tam olarak uymayan cinsiyet özelliklerine sahip kişi) birey olduğu belirtiliyor.

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DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ

İmane Khelif’in kadınlar kategorisinde boks yapmasına izin verilmesine dünyaca ünlü isimlerden tepki yağmaya devam ediyor. İngiliz olimpiyat kahramanı yüzücü Sharron Davies, “Bu şoke edici. İOC kanlı bir rezalet. Bu aslında kadınlara dayağı yasallaştırmak. Bu durmalı!” derken, maratoncu Mara Yamauchi, “Başka bir kadın boksör daha Paris 2024’te bir erkeğe kaybetti. Bu haksızlık. İOC buna izin verdiği için utanmalı” ifadelerini kullandı. Harry Potter’ın yazarı JK Rowling de tepkisini, “Bu çılgınlığı sona erdirmek için ne gerekiyor? Bir kadın boksör Bir kadın boksör mü ölmeli?” sözleriyle dile getirdi.