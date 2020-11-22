IO Interactive’den James Bond oyunu geliyor

Oyun geliştirici IO Interactive, James Bond’un çıkış hikayesini anlatan bir oyun geliştirdiklerini açıkladı. Henüz geliştirme sürecinin başında olunduğu bilinen oyun hakkında fazla detay bilinmiyor. Şu an için projenin açıklanan ismi Project 007 olsa da bu ismin geliştirme sürecinin ilerleyen safhalarında değişmesi muhtemel görünüyor.



Oyunun resmi internet sitesinde “Bu orijinal Bond hikâyesinde oyuncular, en gözde gizli ajanın yerine geçerek 00 unvanını alması hikâyesini yaşayacak” ifadelerine yer verildi.



Oyuncuların toy bir ajan olarak oyuna başlayarak 007 James Bond haline gelmesi işleneceği bilinen oyunun çıkış tarihi gibi bilgilerin çok daha sonra açıklanması bekleniyor.