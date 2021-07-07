Inzaghi kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? TRT Spikeri Levent Özçelik'in Inzaghi gafı!

EURO 2020 Avrupa ŞampiyonasıYarı Final maçında dün akşam İtalya ve İspanya karşı karşıya geldi. TRT spikeri Levent Özçelik yaptığı hata ile sosyal medyada çok konuşuldu. İtalya karşılaşmanın 60. dakikasında Federico Chisea’nın golüyle 1-0 öne geçerken maçı anlatan deneyimli spiker Levent Özçelik Cheisea’yi sürekli ‘Inzaghi’ şeklinde anons etti. Özçelik, kısa süre sonra hatasını fark ederek golü Chiesa’nın attığını söyleyerek hatayı düzeltti. Levent Özçelik’in anonsuyla birlikte Inzaghi de izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki Inzaghi kimdir? İşte merak edilenler…

Inzaghi Kimdir? Inzaghi Hangi Takımlarda Oynadı?

Filippo "Pippo" Inzaghi 9 Ağustos 1973 tarihinde, Piacenza’da dünyaya geldib Eski İtalyan futbolcu ve teknik direktördür. Brescia takımının teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Inzaghi, kardeşi Simone Inzaghi ile 1991'de Piacenza Calcio ile futbol kariyerine başlamıştır, ama bir sezonda 2 maça çıkabilmiş ve 1992'de Serie C1 takımı Leffe'ye kiralanmıştır ve 21 maçta 15 gol atmıştır. 1993'te, Inzaghi Serie B kulübü Hellas Verona'ya kiralanmıştır ve 36 maçta 29 gol atmıştır. Piacenza Calcio'ya dönmüştür ve 37 maça çıkmıştır, 28 kez fileleri havalandırmıştır.

Inzaghi, 1995'te Serie A kulübü Parma'ya transfer olmuştur, ama 15 maçta oynayabilmiştir, o sürede de 8 gol atabilmiştir. Atalanta'ya transfer olunca kendini göstermiştir ve 24 gol atarak Serie A'da gol kralı olmuştur.

Juventus Inzaghi'nin performansını beğenerek transfer etti. Burada 4 sezon boyunca Alessandro Del Piero ve Zinedine Zidane ile birlikte iyi bir üçlü oldu. Inzaghi, 165 maçta 101 gol atmasına rağmen formasını David Trezeguet'ye kaptırdı ve Fatih Terim'in isteğiyle 70 milyar İtalyan lirası yani 71 milyon Euro'ya AC Milan'a transfer oldu.

Inzaghi ilk millî maçına 8 Haziran 1997'de İtalya ile Brezilya karşısında oynanan maçta çıktı ve 120 maçta görev aldı, o sürede 88 gol attı. Ayrıca, 1998 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 2000, 2002 FIFA Dünya Kupası ve 2006 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. Inzaghi, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sakatlığı yüzünden katılamadı. 22 Haziran 2006'da Çek Cumhuriyeti ile yapılan grup maçında Petr Čech'le karşı karşıya kalarak turnuvadaki 2. golünü attı.

Inzaghi'nin Teknik Direktörlük Kariyeri

Inzaghi teknik direktörlük kariyerine 2012-13 sezonunda Milan'ın Primavera (19 yaş altı) takımında başladı. 9 Haziran 2014 tarihinde eski takım arkadaşı Clarence Seedorf'un yerine a takımın başına getirildi.