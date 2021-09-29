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Inverted row nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Inverted row hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

#Inverted Row#Inverted Row Hareketi#Inverted Row Faydaları
Inverted row nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır Inverted row hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır

Vücut geliştirmeye önem veren kişiler spor salonlarının dışında da çalışmalarına devam etmektedirler. Bazı hareketler için çeşitli ekipmanlara ihtiyaç duyulsa da bazıları için özel bir ekipman ve mekana gerek olmamaktadır. Inverted row hareketi de bunlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Bu egzersiz için çok fazla teknik bilgi ve ekipmana ihtiyaç duyulmamaktadır. Peki, ınverted row nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Inverted row hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır? İşte, ınverted row hareketi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için gerekli olan detayları derledik.

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Inverted row, bir tüm vücut hareketi olarak ifade edilmektedir. Vücudun sırt bölgesi başta olmak üzere çeşitli kasları ve karın bölgesini çalıştırmaktadır.

Inverted Row Nedir?

Inverted row hareketi, kişinin vücudu sırtüstü ve yere paralel bir konumda iken yerden en az bir kol boyu yükseklikte bulunan bara tutunarak, kendisini yukarı doğru çekmesiyle yapılan bir egzersiz çeşidi olmaktadır. Vücut ağırlığı kullanılarak yapılan bir sırt hareketi olarak bilinmektedir. Bu hareketi yapmak için sağlam sırt kaslarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sırt kasları yeterince güçlü olmayan kişilerin ilk etapta bu hareketi yapmamaları gerekmektedir.

Inverted Row Ne İşe Yarar?

Inverted row hareketi, sırt kasları başta olmak üzere vücudun pek çok yerini çalıştıran bir hareket olmaktadır. Birden fazla kası etkin olarak çalıştıran bu hareket sırt ve kas ağrılarına karşı iyi gelmektedir.Kişinin estetik bir görünüm kazanmasına ve duruşunun da değişmesine katkıda bulunan bir egzersiz olarak ifade edilmektedir.

Inverted Row Nasıl Yapılır?

Inverted row egzersizi, yapımı oldukça kolay olan bir hareket olmaktadır. Bu hareketi yapmak isteyen bir kişi yüksekliği ayarlanabilen bir bar temin etmelidir. Daha sonra kişi barın altına girerek ayaklarını yüksek herhangi bir maddeye yaslaması gerekmektedir. Bar avuç içleri tam karşıya bakacak şekilde tutulmalıdır. Arka kol kullanılarak kişinin kendisini yukarı doğru çekmesi ve sonra aşağı inmesi gerekir. Inverted row hareketi basit gibi görünse de dikkat edilmesi gereken kısımları bulunmaktadır. Bu hareketi sonlandırdığında kişinin pozisyonunun asker duruşunda olması gerekmektedir. Göğüslerin ilerde belin geride ve gergin olması önem verilen bir nokta olarak ifade edilmektedir.

Inverted Row Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Inverted row hareketi vücutta bulunan şu kasları aktif bir şekilde çalıştırmaktadır:

Lattisimus dorsi: Kanat kasları olarak bilinmektedir. Kürek kemiğine kadar boylamasına uzanan bir kas çeşidi olmaktadır.
Teres major: Scapula adı verilen kürek kemiğinin alt kısmını, Humerus kemiğinin üst ve iç kısmına bağlayan bir kas çeşididir.
Brachialis: Humerus kemiğinin ön kısmından başlayarak Ulna ön kemiğine bağlanan bir kas olmaktadır.
Triceps: Üç parçadan meydana gelen bir kas olmaktadır. Humerus, Scapula ve ulna kasları.

Inverted Row Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Inverted row hareketi yapım aşamaları kolay bir hareket olsa da dikkat edilmesi gereken birtakım kuralları vardır. Öncelikle sağlam bir sırta sahip olmak bu hareket için ilk sırada gelen kural olmaktadır. Hareketin son aşamasında vücut gergin olmalı, kişinin kendisini çok fazla yukarı çekmemesi çok fazla aşağıda inmemesi gerekmektedir. Bu kurallara uyulmadığı taktirde kaslarda zedelenme ve çeşitli sakatlanmalar meydana gelebilir.

Inverted Row Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Inverted row hareketine alternatif olarak barfiks ve şınav çekme hareketleri yapılabilmektedir.

Inverted Row Faydaları Var mıdır?

Inverted row hareketi, sırt kaslarını etkili bir şekilde çalıştırarak düzgün bir duruş ve estetik bir sırt görünümü kazandırmaktadır. Aynı zamanda vücutta bulunan pek çok kasları çalıştırarak kireçlenme gibi durumların da önüne geçmektedir.

 

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