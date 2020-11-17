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Inter'in yıldızı Aleksandar Kolarov koronavirüse yakalandı
Serie A takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.
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