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GeriFutbol Inter'in yıldızı Aleksandar Kolarov koronavirüse yakalandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 16:09 | Son Güncelleme:

Inter'in yıldızı Aleksandar Kolarov koronavirüse yakalandı

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Inter'in yıldızı Aleksandar Kolarov koronavirüse yakalandı
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Serie A takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.

Interin yıldızı Aleksandar Kolarov koronavirüse yakalandı

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