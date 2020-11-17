Inter'in yıldızı Aleksandar Kolarov koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi.



Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.

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