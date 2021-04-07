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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Inter'in yeni forması sosyal medyayı salladı!

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Geçtiğimiz günlerde yeni logosunu tanıtan Inter, bu kez logoya özel yeni formasını tanıttı.

Logosunda yeniliğe giden İtalyan kulübü Inter, yeni logosunun yer aldığı özel formayı görücüye çıkardı.

Kulübün kendi renkleri olan siyah ve mavi renklerin dışında formadaki sarı ve beyaz desenler dikkat çekti.

İtalyan ekibinin yeni forması sosyal medyada da kısa süre içinde oldukça ses getirdi. Kimi kesim yeni formayı başarısız bulurken bir diğer kesim formanın yenilikçi olduğunu dile getirdi.

Interin yeni forması sosyal medyayı salladı

 

Interin yeni forması sosyal medyayı salladı

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