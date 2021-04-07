Inter'in yeni forması sosyal medyayı salladı!

Logosunda yeniliğe giden İtalyan kulübü Inter, yeni logosunun yer aldığı özel formayı görücüye çıkardı.

Kulübün kendi renkleri olan siyah ve mavi renklerin dışında formadaki sarı ve beyaz desenler dikkat çekti.

İtalyan ekibinin yeni forması sosyal medyada da kısa süre içinde oldukça ses getirdi. Kimi kesim yeni formayı başarısız bulurken bir diğer kesim formanın yenilikçi olduğunu dile getirdi.

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