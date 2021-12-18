Inter'in 5-0 kazandığı maçta Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı

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Lider Inter, Salernitana'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek 43 puanda haftayı zirvede kapatmayı garantiledi.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Perisic, 33. dakikada Dumfries, 51. dakikada Sanchez, 77. dakikada Martinez ve 87. dakikada Gagliardini kaydederken 2 asist birden yapan milli futbolcumuz Çalhanoğlu bir ilke imza attı.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE ZİRVEDE!

Perisic'in golünde kornerden asist yapan Çalhanoğlu, bu sezon 5. kez duran toptan gol pası verdi. Hakan, 2021-22 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük liginde duran toptan 5 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

KASIM AYININ FUTBOLCUSU OLDU

İtalya Serie A'da Inter'le toplamda 16 maça çıkan Hakan; 6 gol, 8 asiste ulaştı. Inter formasıyla harika bir performansa imza atan Hakan, Serie A'da kasım ayının futbolcusu seçildi.