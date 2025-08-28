×
Futbol Haberleri

Inter’den Yusuf Akçiçek ve transfer kararı! Fenerbahçe ile pazarlık sona erdi

Güncelleme Tarihi:

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 14:49

Bir süredir Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek için sarı lacivertliler, Inter ile görüşüyordu. Transfere dair yeni bir gelişme yaşandı.

İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Inter, genç yetenek Yusuf Akçiçek için yapılan 20 milyon Euro’luk bonservis talebini geri çevirdi.

Corriere dello Sport’un haberine göre; Inter bir süredir 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. Genç oyuncunun özellikle son dönemdeki çıkışı, kulübün scout ekibinin dikkatini çekti. Ancak Fenerbahçe’nin Yusuf için istediği 20 milyon Euro’luk bonservis bedeli, Milano temsilcisi tarafından fazla bulundu.

INTER TRANSFERİ KAPATTI

Haberde, Inter’in transfere kapılarını kapattığı ve Ocak ayına kadar yeni bir ismi kadroya dahil etmeme kararı aldığı ifade edildi.

AVRUPA’NIN RADARINA

Yusuf Akçiçek’in ismi yalnızca Inter ile anılmıyor. Almanya ve İspanya’dan bazı kulüplerin de genç futbolcuyu yakından takip ettiği biliniyor. Önümüzdeki günlerde transferin seyrinin bu ilgiye göre şekillenebileceği belirtiliyor.

