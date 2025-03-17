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Inter'den şampiyonluk yolunda kritik galibiyet! Hakan Çalhanoğlu...

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#Inter#Serie A#Hakan Çalhanoğlu
Interden şampiyonluk yolunda kritik galibiyet Hakan Çalhanoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 00:46

İtalya Serie A’da 29. hafta zirveyi yakından ilgilendiren bir maçta lider Inter, 3. sıradaki Atalanta'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Atalanta ile Inter, İtalya Serie A’da 29. hafta maçında karşı karşıya geldi. 

Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Inter, 2-0 kazanırken şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Carlos Augusto, takımını 1-0 öne geçirdi. 87. dakikada ise Lautaro Martinez müsabakanın skorunu belirledi.

Bu galibiyetle birlikte puanını 64'e çıkartan Inter, liderliğini perçinledi. Atalanta ise haftayı 58 puan ile 3. sırada tamamladı.

Milli ara dönüşünde Inter, sahasında Udinese'yi, ağırlayacak. Atalanta ise Fiorentina deplasmanına konuk olacak. 

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#Inter#Serie A#Hakan Çalhanoğlu

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