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Inter'den Inzaghi kararı! Lig ve Avrupa'daki gidişat sonrası...

#Inter#Simone Inzaghi#Serie A
Interden Inzaghi kararı Lig ve Avrupadaki gidişat sonrası...

Inter, başarılı teknik direktörü Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Ligde ve Devler Ligi’nde başarısıyla dikkat çeken Inter’de İnzaghi’ye 6 milyon Euro maaşla 2025 yılına kadar yeni sözleşme teklif edilecek.

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Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı garantileyen, Serie A’da lider Milan’ın sadece 1 puan gerisinde 2. sırada bulunan Inter’in teknik direktör Simone Inzaghi’ye, yeni bir sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

KONTRATI 2023'TE BİTİYOR

Milano ekibinde yönetimin Inzaghi’nin gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirten La Gazzetta dello Sport Gazetesi, grafiğini devam ettirmesi halinde kulübün Inzaghi’ye yıllık 6 milyon Euro maaşla 2025 yılına kadar yeni bir sözleşme teklif edeceğini yazdı. 48 yaşındaki başarılı teknik adamın, mevcut sözleşmesi 2023 yılının yaz ayında sona erecek.

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#Inter#Simone Inzaghi#Serie A

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