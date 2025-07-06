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İtalyanların sabrı taştı: Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na Galatasaray ültimatomu!

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#Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Galatasaray
İtalyanların sabrı taştı: Interden Hakan Çalhanoğluna Galatasaray ültimatomu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 15:29

Inter, Galatasaray'la transfer görüşmelerinde bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan sezon öncesi kampından önce geleceği hakkında bir karar vermesini istedi.

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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bir süredir Galatasaray'la transfer görüşmelerinde bulunuyor.

İtalya medyasında geçtiğimiz günlerde Inter'de yıllık 6.5 milyon euro kazanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'la yıllık 10 milyon eurodan prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.

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Sakatlığı nedeniyle Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na takım kaptanı Lautaro Martinez ve Başkan Giuseppe Marotta çıkan haberler nedeniyle tepki göstermiş, tecrübeli oyuncu bu tepkiler sonrasında açıklama yapmak durumunda kalmıştı.

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"22 TEMMUZ'A KADAR NE İSTEDİĞİNE KARAR VER!"

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu'na Galatasaray konusunda bir ültimatom verdi.

Lacivert-siyahlılar, milli futbolcuya Inter'in yeni sezon öncesi hazırlıklarının başlayacağı 22 Temmuz'a kadar takımdaki geleceği hakkında net bir karar vermesini istedi.

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BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Inter'in 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için 30 milyon euro bonservis talep ettiği ve müzakarelere hazır olduğu belirtildi.

İtalyanların sabrı taştı: Interden Hakan Çalhanoğluna Galatasaray ültimatomu

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER KARİYERİ

2021 yazında transfer olduğu Inter'de bugüne dek 182 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 38 gol atıp 32 de asist üretti.

Hakan Çalhanoğlu Inter kariyerinde 1 İtalya Serie A, 3 İtalya Süper Kupası ve 2 İtalya Kupası zaferi yaşadı. Milli futbolcu Devler Ligi'nde iki kez de final oynadı.

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#Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Galatasaray

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