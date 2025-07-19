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Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Yann Somer için açıklama: 'Galatasaray ile görüştük'

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#Transfer#Hakan#Galatasaray
Interden Hakan Çalhanoğlu ve Yann Somer için açıklama: Galatasaray ile görüştük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 00:59

Inter'in Futbol Direktörü Piero Ausilio, Yann Sommer ve Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray ile gerçekleşen temaslar hakkında konuştu.

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen Yann Sommer ve Hakan Çalhanoğlu için Inter'den açıklama geldi.

Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu ve Yann Somer için görüştüklerini dile getiren Piero Ausilio, çarpıcı ifadeler kullandı.

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'İMKANSIZ OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Piero Ausilio, "Hakan Çalhanoğlu konusunda Galatasaray ile görüştük, ancak hemen anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük. Uğraştılar ama hepsi bu kadar" dedi.

'GALATASARAY'A YAKIN DEĞİLDİ'

Yann Sommer hakkında da bilgi veren Ausilio, "Yann Sommer, Galatasaray'a yakın değildi. Somut hiçbir şey olmadı. O bizim kalecimiz ve takımda kalmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

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#Transfer#Hakan#Galatasaray

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