Inter'den Hakan Çalhanoğlu için resmi Galatasaray açıklaması!

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Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds ile karşı karşıya gelecek olan Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu, karşılaşma öncesi DAZN'e açıklamalarda bulundu.

"HAKAN BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİ VE TAKIMA BAĞLILIĞI ÜST DÜZEY"

Rumen teknik adam, son dönemde transfer iddialarının merkezinde yer alan ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sebebiyle bu akşamki maçta oynayamayacağını belirterek, "Hakan bu takımın liderlerinden biri. Şu an sakatlığı nedeniyle oynamıyor ama takıma olan bağlılığı üst düzey. transfer konusunu kendisiyle konuşmadım, o yüzden neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tamamen takıma ve turnuvaya odaklı. En kısa sürede sahalara dönmek için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

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GALATASARAY'IN HAKAN ÇALHANOĞLU'YLA ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Dün İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Galatasaray'ın Inter'de yıllık 6.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'na senelik 10 milyon Euro önerdiği ve sözlü anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılıların Inter'e de 20 milyon euroluk bir teklifte bulunmaya hazırlandığı ancak bu meblağın Hakan Çalhanoğlu için 35-40 milyon euro bandında bonservis talep eden Inter'in beklentilerinin çok uzağında olduğu ifade edilmişti.

31 yaşındaki milli futbolcunun Inter'le 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.