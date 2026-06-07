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Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Hakan Safi transferi duyurmuştu

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Fenerbahçe
Interden Hakan Çalhanoğlu açıklaması Hakan Safi transferi duyurmuştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 15:42

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurulda Hakan Çalhanoğlu ile anlaştıklarını duyururken Inter'den konu hakkında açıklama geldi.

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Fenerbahçe'de Başkan adaylarından Hakan Safi, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yla anlaştıklarını söylemişti.

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"HAKAN ÇALHANOĞLU SON TRANSFERİMİZ ONU DA BİTİRDİK"

Hakan Safi konu ile ilgili, "Kongre üyelerimizin teveccühünü görüyorsunuz. Nefes alamıyoruz. Vaktimiz çok kısıtlı. 17.00’ye kadar buradayız. Çok büyük kalabalık var. Biz de taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız. Kongremiz Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun" açıklamasında bulunmuştu.

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Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu. Piero açıklamasında, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz, sözleşmesi var! Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamaların herhangi bir sonucu olacağına inanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Fenerbahçe

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