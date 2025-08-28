×
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 21:01

Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Şampiyonlar Ligi kura çekimin ardından geleceği merak konusu olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşen kura çekimin ardından açıklamalar yaptı. 

"KARAR VERDİKTEN SONRA..."

Marotta, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kendisi karar vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra biz de kulüp olarak gereken girişimi yapacağız." ifadelerini kullandı. 

HAKAN NE DEMİŞTİ?

Tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarının ardından Inter kampında "Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Mutluyum, hedefim burada kupalar kazanmak" açıklamasında bulunmuştu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

#Inter#Hakan Çalhanoğlu#Galatasaray

