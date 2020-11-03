Inter'de Romelu Lukaku şoku! Real Madrid'in galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

REAL MADRID

- Şok Shakhtar Donetsk yenilgisi sonrası M'Gladbach deplasmanında da 2-0 geri düşen Real Madrid, Carlos Casemiro ve Karim Benzema'nın sahneye çıktığı son 3 dakikada 1 puanı kurtarmıştı.

- Inter maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sırasında pozitif sonuç veren Eder Militao karantinaya alındı ve 21 kişilik maç kadrosundan çıkartıldı.

- Hafif sakatlığı bulunan Lucas Vazquez hazır duruma geldi. Dani Carvajal, Nacho ve Alvaro Odriozola henüz iyileşmedi.

- Takım adına en büyük artı, Eden Hazard'ın geri dönüşü ve bu geri dönüşü golle yapmış olması...

INTER

- Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk 2 maçını beraberlikle tamamlayan Inter, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'dan yoksun bir şekilde Real Madrid karşısına çıkacak.

- Koronavirüs karantinası sona eren Milan Skriniar ve sakatlığını atlatan Alexis Sanchez deplasman kafilesinde yer aldı.

- Lukaku'nun yokluğunda gözler Lautaro Martinez'in üzerinde olacak. Son lig maçında Parma'ya karşı yedekten girip tabela yapan Marcelo Brozovic'in ilk 11'de olması bekleniyor.

- Brozovic'in orta ikiliye geçmesi, Christian Eriksen'i kenara alacak; Nicolo Barella forvetin arkasında görev yapacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- 1982'den günümüze Real Madrid ile Inter arasında oynanan son 10 Avrupa kupası maçının 9'undan ev sahibi ekipler galip ayrıldı. (1 beraberlik)

- Real Madrid'in son 4 resmi maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.

- Inter son 4 resmi maçının 3'ünde "2+ Gol" kaydetmeyi başardı. (Romelu Lukaku 3 gol)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid Kazanır" oldu!

%43'lük kesim İspanyol devinin Inter karşında 3 puana uzanacağını düşünüyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Karim Benzema'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı birbirinden güzel goller! İzleyelim...