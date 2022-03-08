Inter'de Hakan Çalhanoğlu'na kritik görev! Liverpool'un Anfield Road'da iddaa oranı...

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LIVERPOOL

İtalya'daki ilk maçı Roberto Firmino ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 kazanan Liverpool'da, sakatlıkları bulunan Thiago Alcantara ve Joel Matip iyileşti; maç kadrosundaki yerlerini alacaklar.

Premier Lig'deki son 3 maçı kaçıran Firmino da hazır durumda ancak ilk 11'de değil, yedek kulübesinde olacak.

TD Jürgen Klopp'un hücum merkezinde Luis Diaz'ı kullanması bekleniyor. Ara transferde kadroya katılan Diaz normalde sol kanatta oynuyor fakat Sadio Mane'yi kesemeyeceği için bu maçlık "9 numara" olarak değerlendirilecek.

Orta alanda "Jordan Henderson, Fabinho & Naby Keita" üçlüsünü izleyeceğiz. Savunmanın sağında Trent Alexander-Arnold, solunda Andy Robertson forma giyecek. Virgil van Dijk'in savunma partneri büyük ihtimalle Ibrahima Konate olacak.

INTER

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Liverpool yenilgisi sonrası Sassuolo'ya da kaybeden Inter, Genoa ve Milan'la da golsüz berabere kalıp Serie A'nın zirvesindeki yerini kaybetti. Lig sonuncusu Salernitana'yı 5-0 yenip kendilerine geldiler.

5 golün tamamında imzaları olan "Edin Dzeko & Lautaro Martinez" ikilisi Anfield Road'da takımın en büyük gol umutları olacak.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hemen bu ikilinin arkasında, "Arturo Vidal & Marcelo Brozovic" ikilisinin de önünde orta alanla hücum arasındaki köprü görevini üstlenecek.

Nicolo Barella cezalı, çok uzun bir sakatlıktan çıkıp Salernitana maçında asistle sahalara dönen Robin Gosens ise yedekler arasında yer alacak.

Gosens'in yokluğunda sol kanat Ivan Perisic'e emanet edilmişti; tecrübeli Hırvat futbolcu bir kez daha aynı pozisyonda ter dökecek...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool oynadığı son 8 resmi maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı!

- Inter'in deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçın tamamı "beraberlik" ile sonuçlandı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu!

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%45'lik kesim İtalya'da 2-0 kazanan Liverpool'un, İngiltere'de de galibiyete uzanan taraf olacağını düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Hakan Çalhanoğlu, Inter'le ilk sezonunda harikalar yaratıyor! Çarpıcı goller, birbirinden klas asistler...