Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak: 'Şampanyayı biz versek, F1 yönetimi engellerdi'

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak büyük Türkiye Grand Prix’si için gece gündüz çalıştıklarını belirtirken muhteşem bir yarışı geride bıraktıklarını söyledi. Dün İstanbul Park’ta düzenlenen basın toplantısında Ak, Mercedes Takım Direktörü Toto Wolff’un gündeme getirdiği şampanyalı kutlama yapılmaması ile ilgili tartışmalar için şu değerlendirmeleri yaptı:

'KANUNA NİYE UYUYORSUNUZ?' DEMEK ÇOK ANLAMLI DEĞİL

"Seremonideki alkolsüz içecekle yapılan kutlama konuşuluyor. 2011 yılından beri yürürlükte olan bir uygulama, kanun ne diyorsa biz onu yaptık. 2013 yılında da sertleşti uygulama. 2011’de de alkollü içecek patlatılmamıştı. Biz böyle bir şey istesek bir F1 yönetimi buna müsaade etmezdi. ‘Kanuna niye uyuyorsunuz’ diye soru sormak çok anlamlı değil.

'SOSYAL MESAFE İÇİN UYARDIK AMA İNSANLAR BİRBİRİNE ÇOK YAKLAŞTI'

Davetlilerin bir kısmı bizim bir kısmı da FIA’nındı.1000 civarında davetlimiz vardı. Sosyal mesafeye uyulması konusunda çok ısrarımız vardı ancak yarışın heyecanıyla insanların birbirine çok yakınlaştığını gördük. Herkes maskeliydi, HES kodları kontrol edildi, ateş ölçümleri yapıldı. Sorun yaşanmadan yarışı tamamladık.”

ASFALTIN YENİLENMESİNİ FIA İSTEDİ

“Asfaltta ufalanma sorunu olabileceğinden ve yeni Formula 1 araçlarının yere basma kuvvetinden dolayı hiç risk almadık ve asfaltı yeniledik. FIA ve Formula 1 yetkilileri ile görüşmelerimiz sonrasında onların da onayıyla asfaltı yeniledik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle asfalt çalışmamızı gerçekleştirdik. FIA ve Formula 1 yetkilileri onay verdiler. Harika bir yarış izledik. Pistimiz herkesi kendine hayran bıraktı. Yarıştan sonra açıklama yapan herkes gelecek senelerde de İstanbul’da yarışmak istediklerini söylediler. Formula 1 dünyasının en önemli isimlerinin açıklamaları ortada, başka bir şey söylemeye gerek yok”

'ASFALT MÜKEMMEL'

"Şu anda asfaltımız mükemmel durumda. Asfaltın üzerinde ilk yarışın yapılması ve ıslak koşullarda yapılması nedeniyle kaygan bir durumdaydı pist. Kuru zeminde böyle olmazdı. Çok eğlenceliydi. Kimse bir yere çarpmadı, pistin güvenlik alanlarının ne kadar iyi planlandığı bir kez daha ortaya çıktı. Bizi tebrik ettiler, ben de çok mutluyum. Asfaltın yenilenmesi çok doğru bir karardı.”

UZUN SÜRELİ ANLAŞMA İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

“İstanbul Park’taki organizasyon için yaklaşık 5 bin yabancı konuğumuz İstanbul’a geldi. Pandemiden dolayı birçok organizasyon ertelendi, bu yüzden sporseverler Formula 1’i daha yakından takip etti. İstanbul geçen hafta en çok bahsedilen şehirler arasına girdi. Bu kadar önemli bir başarının ardından yarışın önümüzdeki senelerde de Türkiye’de yapılması konusunda görüşmelerimizi sürdürdü. Sadece 1 yıl değil, yıllarca sürecek bir anlaşma için görüşmelerimiz sürüyor. Gayet pozitif gidiyor. Sürprizlere açık bir yeni sezon bizi bekliyor. Benim şahsi kanaatim, o tarihler ve ülkeler değişebilir.”

'NİSAN'DA YARIŞ DÜZENLEMEK İSTEMEDİK'

“Nisan ayındaki 2 yarışın yerine İstanbul’da yarışın yapılıp yapılmayacağı konusu masaya geldi. Biz bunu istemedik. İkinci bir yarışı da seyircisiz yapmayı kaldıramayız. Aynı soğuk hava ve iklim nisan ayında da geçerli olabilir. Haziran ve eylül ayı arasında ılıman bir havada yarışın yapılmasını tercih ediyoruz. 10 ay sonraya atarsak seyircili yapabiliriz. Ramazan’la alakalı hiçbir problemimiz yok. Ama bu sosyalleşme de Ramazan ayında çok fazla olamayacağı için de bu yüzden de tercih etmiyoruz.”