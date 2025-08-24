×
Inter, Yusuf Akçiçek için '16 milyon euro' dedi, Fenerbahçe reddetti!

İtalyan kulübü Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'e talip oldu.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek’e Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Geçen yıldan beri Fransa’dan Marsilya, PSG ve Almanya’dan Stuttgart’ın transfer listesinde yer alan milli futbolcuya son olarak İtalya’nın İnter takımı talip oldu.

Corriere dello Sport’un haberine göre Milano kulübü, Yusuf için Fenerbahçe’ye 16 milyon Euro teklif etti. Sarı lacivertliler ise öneriyi geri çevirdi.

Fenerbahçe’nin Yusuf’tan beklentisinin 20 milyon Euro olduğu ve ayrıca bir sezon daha takımda kalmasını istediği de ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

