Inter ve Milan yeni stadyum projesini duyurdu! 650 milyon euroluk gelir

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İtalyan devleri Milan ve Inter, 2031 yılında açılması planlanan yeni stadyumlarının projesini duyurdu.

İki kulüp yeni stadyumları için İtalyan sigorta şirketi Generali ile isim hakkı anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Kulüpler düzenledikleri basın açıklamasında, bu anlaşmanın “küresel spor dünyasındaki en büyük stadyum isim hakkı anlaşmalarından biri” olduğunu belirtti.

20 YILDA 650 MİLYON EURO

Taraflar arasında yapılan anlaşmanın 20 yılık ve toplam 650 milyon euro değerinde olduğunu açıkladı. Yapılan anlaşma neticesinde “Generali Stadyumu” olarak adlandırılacak 71.500 kişilik yeni stadyumun görsellerinin tanıtıldığı bir etkinlikte duyuruldu.

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Gerekli onayların alınması koşuluyla, inşaatın 2028 yılında başlaması ve ilk maçın 2031-32 sezonunda oynanması hedefleniyor. Bu hedef aynı zamanda EURO 2032 turnuvasıyla da örtüşüyor. Proje aynı zamanda, kamusal alanlar, yeşil alanlar ile eğlence ve perakende alanlarını da içerecek olan, bölgeye yönelik daha kapsamlı bir kentsel yenileme planının bir parçası.

DUOMO DI MILANO'DAN İLHAM ALINDI

Her iki kulübün ortak basın açıklamasına göre, tasarım “Milano Katedrali’nin (Duomo di Milano) karmaşık zanaatkarlığından” ilham alıyor. İki katlı tribünler, kesintisiz bir 360 derecelik çanak oluşturacak.

İlk olarak 1926 yılında inşa edilen San Siro, stadyumun dışını saran sarmal merdivenleriyle dikkat çekmekte olup, 1990 Dünya Kupası için yenilenmiş olsa da diğer önde gelen Avrupa futbol stadyumlarının sunduğu olanaklara sahip değildi.

Stadyumun her iki ucunda, ikonik “Curvas” tek parça, dik duvarlar halinde yükselecek ve taraftarları sahaya doğru çekecek.

37 dereceye varan koltuk eğimleri, hem atmosferi hem de görsel etkiyi artıracak.

Açıklamaya göre amaç, “taraftarları en önemli anlara her zamankinden daha da yaklaştırmak.