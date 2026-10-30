×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Inter ve Milan yeni stadyum projesini duyurdu! 650 milyon euroluk gelir

Güncelleme Tarihi:

#Inter Milan Yeni Stadyum#Generali Stadyumu Projesi#2032 Avrupa Futbol Şampiyonası
Inter ve Milan yeni stadyum projesini duyurdu 650 milyon euroluk gelir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 01:01

Inter ve Milan, San Siro’nun yerini alacak 71 bin 500 kişilik yeni stadın projesini duyuru. İtalyanların hedefi stadyumu 2031'de bitirip Türkiye'yle ortak yapılacak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na yetiştirmek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İtalyan devleri Milan ve Inter, 2031 yılında açılması planlanan yeni stadyumlarının projesini duyurdu.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Dirk Kuyt kararını verdi İlk 11i geri dönüyorFenerbahçe'de Dirk Kuyt kararını verdi! İlk 11'i geri dönüyorHaberi görüntüle

İki kulüp yeni stadyumları için İtalyan sigorta şirketi Generali ile isim hakkı anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Kulüpler düzenledikleri basın açıklamasında, bu anlaşmanın “küresel spor dünyasındaki en büyük stadyum isim hakkı anlaşmalarından biri” olduğunu belirtti.

20 YILDA 650 MİLYON EURO

Taraflar arasında yapılan anlaşmanın 20 yılık ve toplam 650 milyon euro değerinde olduğunu açıkladı. Yapılan anlaşma neticesinde “Generali Stadyumu” olarak adlandırılacak 71.500 kişilik yeni stadyumun görsellerinin tanıtıldığı bir etkinlikte duyuruldu.

Inter ve Milan yeni stadyum projesini duyurdu 650 milyon euroluk gelir

Haberin Devamı

Gerekli onayların alınması koşuluyla, inşaatın 2028 yılında başlaması ve ilk maçın 2031-32 sezonunda oynanması hedefleniyor. Bu hedef aynı zamanda EURO 2032 turnuvasıyla da örtüşüyor. Proje aynı zamanda, kamusal alanlar, yeşil alanlar ile eğlence ve perakende alanlarını da içerecek olan, bölgeye yönelik daha kapsamlı bir kentsel yenileme planının bir parçası.

DUOMO DI MILANO'DAN İLHAM ALINDI

Her iki kulübün ortak basın açıklamasına göre, tasarım “Milano Katedrali’nin (Duomo di Milano) karmaşık zanaatkarlığından” ilham alıyor. İki katlı tribünler, kesintisiz bir 360 derecelik çanak oluşturacak.

İlk olarak 1926 yılında inşa edilen San Siro, stadyumun dışını saran sarmal merdivenleriyle dikkat çekmekte olup, 1990 Dünya Kupası için yenilenmiş olsa da diğer önde gelen Avrupa futbol stadyumlarının sunduğu olanaklara sahip değildi.

Inter ve Milan yeni stadyum projesini duyurdu 650 milyon euroluk gelir

Stadyumun her iki ucunda, ikonik “Curvas” tek parça, dik duvarlar halinde yükselecek ve taraftarları sahaya doğru çekecek.

37 dereceye varan koltuk eğimleri, hem atmosferi hem de görsel etkiyi artıracak.

Açıklamaya göre amaç, “taraftarları en önemli anlara her zamankinden daha da yaklaştırmak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Inter Milan Yeni Stadyum#Generali Stadyumu Projesi#2032 Avrupa Futbol Şampiyonası

BAKMADAN GEÇME!