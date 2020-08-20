Inter, UEFA Avrupa Ligi finaline yenilgisiz geldi!

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

Milano temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 5 maçın tamamını kazandı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Borussia Dortmund ve Slavia Prag'ın F Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İtalya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Son 32 turunda Ludogorets'i eleyen Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki maçlarını tek maç eleme sisteminde oynadı. Conte'nin öğrencileri, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen, yarı finalde de Shakhtar Donetsk'i geçerek finalin yolunu tuttu.

Inter'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu.

Yarı finalde Shakhtar Donetsk karşısında 2 gol atan 27 yaşındaki forvet, Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen ve Shakhtar Donetsk maçlarında da birer gol atmayı başardı. Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Inter'de Lautaro Martinez ve Christian Eriksen ikişer, Nicolo Barella, Danilo D'Ambrosio ve Cristiano Biraghi birer kez rakip fileleri havalandırdı.



- UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları



Inter'in UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

* Son 32 | Inter-Ludogorets 2-0, 2-1

* Son 16 | Inter-Getafe 2-0

* Çeyrek Final | Inter-Bayer Leverkusen 2-1

* Yarı Final | Inter-Shakhtar Donetsk 5-0

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