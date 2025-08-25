Inter, Torino'yu 5 golle devirdi!

Haberin Devamı

Serie A'nın ilk haftasında Inter, Torino'yu ağırladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 5-0'lık skorla kazandı.

Milano ekibine galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36. dakikada Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez, 62. dakikada bir kez daha Marcus Thuram ve 72. dakikada Ange Yoan Bonny kaydetti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ise maça ilk 11'de başladı ve 58. dakikada yerini Adrien Tameze'ye bıraktı.

Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Udinese'yi ağırlayacak. Torino Fiorentina'yı konuk edecek.