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Inter tek attı, üç aldı! Hakan Çalhanoğlu...

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#Serie A#Inter#Hakan Çalhanoğlu
Inter tek attı, üç aldı Hakan Çalhanoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 23:49

Serie A'nın 35. haftasında Inter, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Inter ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. 

Tek golün çıktığı karşılaşmayı Inter, 1-0 kazandı. 

Inter'e 3 puanı getiren golü 9. dakikada Asslani penaltıdan kaydetti. 

Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 1 maçlık men cezası nedeniyle Inter'de kadroya dahil edilmedi.

Bu galibiyetin ardından Inter, puanını 74'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Verona ise 15. basmakta kaldı.

Serie A'nın 36. haftasında Inter, Torino deplasmanına konuk olacak. Verona ise sahasında Lecce ile karşı karşıya gelecek. 

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#Serie A#Inter#Hakan Çalhanoğlu

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