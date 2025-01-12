Inter tek attı, 3 aldı! Hakan Çalhanoğlu...

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İtalya Serie A 20. haftasında Inter, deplasmanda Venezia ile kozlarını paylaştı.

Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip Inter, 1-0'lık skorla kazandı. Inter'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Matteo Darmian attı.

Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Inter, puanını 43'e çıkardı ve 2. sırada yer aldı. Venezia ise 14 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Bologna'yı konuk edecek. Venezia ise Parma'ya konuk olacak.