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Inter taraftarından Hakan Çalhanoğlu’na sevgi gösterisi

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#Şampiyonlar Ligi#Inter#Hakan Çalhanoğlu
Inter taraftarından Hakan Çalhanoğlu’na sevgi gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 21:04

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde toplanan Inter taraftarları milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan övgü ile bahsederek, sevgi gösterisinde bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Inter ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi İtalyan taraftarlardan da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na övgü yağdı.

Inter taraftarının toplanma alanında binlerce Çalhanoğlu yazılı forma görülürken, İtalyan taraftarların milli oyuncu için ‘takımın en iyisi’, ‘mükemmel bir oyuncu’ yorumu yapıldı. İtalyanlar sık sık Çalhanoğlu şeklinde tezahüratlar da yaptı.

Final maçında Inter'in Mancshester City'yi mağlup edip, kupayı alması durumunda Hakan Çalhanoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Inter#Hakan Çalhanoğlu

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