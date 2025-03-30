Inter, sürprize izin vermedi! Hakan Çalhanoğlu...

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Inter ile Udinese, İtalya Serie A'nın 30. haftasında kozlarını paylaştı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Inter, 2-1 kazandı ve liderliğine devam etti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Marko Arnautovic ve Frattesi kaydetti. Udinese'nin tek sayısı ise Solet'ten geldi.

Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter adına 64 dakika sahada kalırken, yerini Asllani'ye bıraktı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 67'ye yükselten Inter, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Napoli'nin 6 puan önünde zirvede yer aldı. Udinese ise puanını 40'ta bırakırken 10. basamakta kaldı.

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter, Parma deplasmanına çıkacak. Udinese ise Genoa'nun konuğu olacak.