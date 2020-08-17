Inter Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şifresiz mi olacak?

Inter Shakhtar Donetsk maçı ile bu akşam UEFA Avrupa Ligi arenasında karşı karşıya gelecek. Inter çeyrek finalde Bayer Leverkusen'i elemişti. Shakhtar Donetsk ise Basel'i saf dışı bırakmıştı. Shakhtar, Basel karşısında oldukça etkileyici bir performansla, rahat bir galibiyet elde etmişti. Inter'de ise bilhassa Romelu Lukaku'nun baskın bir performansı vardı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi.

Inter Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Inter Shakhtar Donetsk maçı ile iki ekip bu akşam saat 22:00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre bu karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. Ayrıca mücadele beIN Sports Haber kanalından da canlı olarak ekranlarda olacak.

INTER

- Serie A'yı Juventus'un arkasında 2. sırada tamamlayan Inter, bir önceki turda Leverkusen'i kupa dışına itmişti.

- Bir ayı aşkın süredir sakat olan Matias Vecino ile Shakhtar maçı hazırlıkları sırasında sakatlanan Alexis Sanchez dışında takımda önemli bir eksik yok.

- En büyük gol silahları her zamanki gibi "Romelu Lukaku & Lautaro Martinez" olacak. Üçlü savunmanın önündeki Marcelo Brozovic bir kez daha büyük önem arz edecek.

- TD Antonio Conte; "Rakibimize saygımız var, hatta kupada şu ana kadar oynadığımız en zor rakip olacak ancak biz de yarı finale kadar hak ederek geldik ve hedefimiz finale yükselmek..." açıklamasını yaptı.

SHAKHTAR

- Mircea Lucescu zamanlarındaki Shakhtar neyse, şu anki de hemen hemen aynısı...

- Topa sahip ol, en geriden oyunu kur, orta alanı seri paslarla geç, son noktada iyi bir bitirici ile istediğini elde et.

- Frankfurt'a karşı sıkı savunma yapan Basel, Shakhtar karşısında 20 dakikada çözüldü. Başrolde Marlos vardı, kilit noktalara muhteşem paslar ve birini Junior Moraes bitirdi, diğerini ise Taison.

- Bu üçlüye Alan Patrick'i de katalım, Inter'i bitirme timi bu dört oyuncu olacak...

- TD Luis Castro; "Bu maça, yarı finale, büyük bir tutkuyla hazırlandık. Amacımız finale yükselmek..." dedi.