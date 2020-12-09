Inter ile Shakhtar, 2020 takvim senesinde üçüncü kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı Antonio Conte'nin ekibi 5-0 kazanmıştı. Inter bu maçı kazanamazsa, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü sezonda da gruptan çıkamamış olacak. İtalyan ekibi daha önceki 12 grup aşamasında 11 kez adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı.

İlk beş maç sonunda -7 averaja sahip olan Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi tarihinde beşinci kez adını ikinci tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Turnuva tarihinde ilk beş maç itibarıyla bu kadar kötü gol averajıyla gruptan çıkmayı başaran sadece iki takım var: 2013/14'te Galatasaray ve 2019/20'de Atalanta.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki iç saha maçını da kazanamayan Inter, turnuva tarihinde hiçbir sezonu evinde galibiyet alamadan tamamlamadı. Shakhtar forması giyen Monor Solomon, Şampiyonlar Ligi'nde oyuna girdiği beş maçın üçünde gol attı. Turnuva tarihinde en az beş maçta oyuna dahil olan oyuncular arasında sadece Kaiserslautern santrforu Jürgen Rische daha yüksek yüzdeye sahip.

Inter'in forvet hattında yer alan Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez, Shakhtar'a karşı forma giydikleri tek maçta üçer gole doğrudan katkı sağladı.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde dört golü bulunan Shakhtar oyuncusu Manor Solomon, Yossi Benayoun'un ardından turnuva tarihinde en fazla gol atan İsrailli oyuncu konumunda. Romelu Lukaku, Inter formasıyla Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 15 maçta 17 gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmada dört gole imza atan Belçikalı, daha önceki 14 maçtaki gol sayısını yakaladı.

Inter Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta hangi kanalda?

Inter Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak..