MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriInter, Roma'yı yenerse şampiyonluk umudu artacak! Galibiyetlerine iddaa'da...
GeriFutbol Inter, Roma'yı yenerse şampiyonluk umudu artacak! Galibiyetlerine iddaa'da...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.07.2020 - 04:17,Son Güncelleme:

Inter, Roma'yı yenerse şampiyonluk umudu artacak! Galibiyetlerine iddaa'da...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Inter, Roma'yı yenerse şampiyonluk umudu artacak! Galibiyetlerine iddaa'da...
Abone Olgoogle-news

Arka arkaya 3 galibiyet alıp formunu yükselten Roma, Stadio Olimpico'da, şampiyonluk kovalayan Inter'i ağırlarken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Bu bir ilandır

ROMA

- Son 3 maçını kazanan Roma, 5. sıraya kadar yükseldi ve Avrupa Ligi'ne katılmak için Milan ve Napoli ile kıyasıya bir yarış içerisinde...

- Savunmadan Federico Fazio sakat, Chris Smalling'in durumu maç saati netleşecek.

- Üçlü savunmaya geçmek, arka arkaya gelen 3 yenilgiyi 3 galibiyetle örtmeyi başardı. Eksikleri de düşündüğümüzde "Mancini, Cristante, Ibanez" ile karşılaşmaya başlamaları şaşırtıcı olmaz.

- Milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder son 4 maçta yedek kulübesinden çıkamadı. Mert Çetin de pandemi arasından sonra 3 maçta kadroya girebildi ama süre alamadı. TD Paulo Fonseca'nın planları arasında yer almıyorlar diyebiliriz...

INTER

- Inter, Bologna yenilgisi ile Verona beraberliklerini düşünüp kafasını taşlara vuruyordur!

- Juventus'un son 3 maçtan galibiyet çıkartamaması sonrası puan farkı 6'ya kadar indi ve Roma deplasmanında gelecek bir 3 puan, Lazio ile oynayacak olan Juventus'u strese sokmaya yetecektir...

- Stefano Sensi, Matias Vecino ve Nicolo Barella sakat. Son 2 maçı pas geçen Romelu Lukaku maç kadrosunda olacak ama ilk 11'de başlaması beklenmiyor. "Alexis Sanchez, Lautaro Martinez" ikilisiyle gol arayacaklar.

Inter, Romayı yenerse şampiyonluk umudu artacak Galibiyetlerine iddaada...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter'in ligdeki son 8 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Roma'nın ligdeki son 12 maçının 10'u "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasındaki son 4 maç berabere bitti, 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR" oldu!

%26'lık kesim taraf bahislerini bir kenara bırakmış ve her iki takımın da gol atmasına güveniyor...

%19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Inter, Romayı yenerse şampiyonluk umudu artacak Galibiyetlerine iddaada...

Inter'in Roma deplasmanında attığı en güzel 5 gol! İzleyelim...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle