Inter, Roma'yı yenerse şampiyonluk umudu artacak! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

ROMA

- Son 3 maçını kazanan Roma, 5. sıraya kadar yükseldi ve Avrupa Ligi'ne katılmak için Milan ve Napoli ile kıyasıya bir yarış içerisinde...

- Savunmadan Federico Fazio sakat, Chris Smalling'in durumu maç saati netleşecek.

- Üçlü savunmaya geçmek, arka arkaya gelen 3 yenilgiyi 3 galibiyetle örtmeyi başardı. Eksikleri de düşündüğümüzde "Mancini, Cristante, Ibanez" ile karşılaşmaya başlamaları şaşırtıcı olmaz.

- Milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder son 4 maçta yedek kulübesinden çıkamadı. Mert Çetin de pandemi arasından sonra 3 maçta kadroya girebildi ama süre alamadı. TD Paulo Fonseca'nın planları arasında yer almıyorlar diyebiliriz...

INTER

- Inter, Bologna yenilgisi ile Verona beraberliklerini düşünüp kafasını taşlara vuruyordur!

- Juventus'un son 3 maçtan galibiyet çıkartamaması sonrası puan farkı 6'ya kadar indi ve Roma deplasmanında gelecek bir 3 puan, Lazio ile oynayacak olan Juventus'u strese sokmaya yetecektir...

- Stefano Sensi, Matias Vecino ve Nicolo Barella sakat. Son 2 maçı pas geçen Romelu Lukaku maç kadrosunda olacak ama ilk 11'de başlaması beklenmiyor. "Alexis Sanchez, Lautaro Martinez" ikilisiyle gol arayacaklar.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter'in ligdeki son 8 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Roma'nın ligdeki son 12 maçının 10'u "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasındaki son 4 maç berabere bitti, 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR" oldu!

%26'lık kesim taraf bahislerini bir kenara bırakmış ve her iki takımın da gol atmasına güveniyor...

%19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Inter'in Roma deplasmanında attığı en güzel 5 gol! İzleyelim...